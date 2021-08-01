警車內忘情激戰！男女員警「荒野車震片」瘋傳　超慘下場曝光

▲墨西哥2名警察在出勤時，竟將警車開到荒地搞車震。（圖／翻攝自推特／@ALDAHIR13077354）

記者葉睿涵／綜合報導

墨西哥2名警察最近在出勤時情不自禁在警車上搞車震，結果沒想到激戰畫面居然被路人看見，還拍下來放上網路，導致這2名警察被開除。

綜合《鏡報》與《太陽報》報導，這2名警察在出勤時，竟將警車開到埃卡特佩克·德·莫雷洛斯市（Ecatepec de Morelos）的一塊荒地上，當街搞車震。

La unidad policiaca se encontraba estacionada en @Ecatepec con ambas puertas abiertas en un lote semi baldío.https://t.co/jfEqgjk7vd — La Jornada Estado de México (@JornadaEdomex) July 24, 2021



沒想到，就在他們打得正火熱之時，2人激戰的畫面被經過的1名路人看見，甚至還走近車子，幾乎以貼著車窗的距離將他們荒淫的畫面拍下。

從這段時長27秒的影片可見，女警當時劈開雙腿、跪趴在男警身上呻吟，而男警則靠在乘客的座位上，2人雖然上半身都穿著警服，但下身卻處於全裸的狀態。

路人拍下2名警察的激情畫面後，將影片上傳到社群媒體，瞬間引來不少網友觀看和分享，就連警察局長都收到了這段「三級片」。警方隨後以「違反紀律制度」為由，將涉事的2名警員開除。

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