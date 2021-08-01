土耳其4天內「98起野火狂燒」已6死　不排除為恐怖主義破壞行徑

▲ 土耳其發生多起野火。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉1日專電

土耳其南部過去4天發生近百起森林野火，造成6人死亡。總統艾爾段說，將調查人為縱火可能性。報導指出，不同城巿同時出現野火，不由得令人懷疑是否為恐怖主義破壞行徑。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，從7月28日起，境內出現98起森林野火，大部分發生在南部地區，已造成6人喪生，其中88起受到控制。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，野火燒不停，不由得令人懷疑是否為恐怖主義破壞行徑。

天候條件助長或野營不慎引發大火都是常見的森林野火主因。農業和林業部長帕克德米里（Bekir Pakdemirli）表示，沒有風勢助長的情況下，不同地點同時發生火災，這不免啟人疑竇。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）7月30日表示：「這些火災雖然出現在不同地點，卻幾乎同時發生，從馬納夫加特（Manavgat）到馬麥里斯（Marmaris）和博德魯姆（Bodrum），這不容漠視。」

▲ 志工為被燒傷的貓咪治療。（圖／路透）

當局正就不同城巿發生森林野火的原因展開調查，不排除是庫德工人黨（PKK）所為。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟（EU）認定為恐怖組織。TRT World表示，PKK過去曾對森林縱火。

半島電視台（Al Jazeera）報導，艾爾段昨天搭直升機視察災情後在馬納夫加特說，當局無意將事件政治化，「但也會將蓄意破壞的可能性納入考量」，調查工作已經展開。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，馬納夫加特受到野火波及的其中400人已出院，有10人仍在接受治療 ；馬麥里斯有159人送醫，其中一名燒傷病患仍在治療中。南部哈泰省（Hatay）的野火已朝人口密集地區竄燒，不過火勢看起來已獲控制。媒體報導，博德魯姆部分旅館因野火而疏散房客。

土耳其地中海和愛琴海地區夏季天乾物燥，常有野火。土耳其林務員協會（Turkish Foresters Association）副會長歐茲卡拉（Husrev Ozkara）說，過去10年以來，這些地區每年平均發生逾2600起火災，但是去年增至將近3400起野火。

來自非洲的熱空氣正在南歐各地引發熱浪，造成地中海區野火頻傳。希臘和東南歐鄰近國家許多城巿明天預報氣溫可望達攝氏42度。（編輯：郭中翰）