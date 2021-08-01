網紅帶18歲正妹約會　突遭開槍狂轟！看「殺戮電影」遇劫慘死

▲TikTok網紅巴拉哈斯（左）與18歲少女古德里琪（右）約會時中彈，2人皆不幸身亡。（圖／翻攝instagram帳號itsanthonymichael、ryleegoodrich）

記者吳美依／綜合報導

美國加州TikTok網紅巴拉哈斯（Anthony Barajas）出門約會，前往電影院觀賞恐怖片《無限殺戮日》（The Forever Purge），竟突然遭人開槍攻擊，送醫搶救多日，仍於7月31日不治身亡。他的約會對象、18歲少女古德里琪（Rylee Goodrich）則是頭部中彈，當場喪命。

綜合外媒報導，受害者買票觀賞26日晚間9時35分的電影，工作人員在播映結束後入場清潔，卻發現2人身中多槍倒臥在地，嚇得立刻報警。

19歲的巴拉哈斯在TikTok上擁有近100萬粉絲，7月23日發布最後一部影片，未料竟在約會途中遇劫，儘管插上生命維持器搶救多日，卻仍不幸身亡。許多粉絲得知消息，紛紛湧入社群平台留言哀悼。

20歲槍手西蒙尼斯（Joseph Jimenez）犯案隔日落網，被指控謀殺、謀殺未遂及搶劫罪名，保釋金200萬美元（約新台幣5588萬元），如今隨著巴拉哈斯的去世，可能還會被追加第一級謀殺罪名。科洛納（Corona）警方認為，本案「沒有已知動機，似乎是一場隨機且沒有原因的攻擊事件」。

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