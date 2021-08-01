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南韓7月出口創「歷年新高」！554億美元年增29.6%　逆勢突破疫情

▲▼南韓7月出口額為554億美元，創歷年新高。圖為南韓釜山港。（圖／CFP）

▲南韓7月出口額為554億美元，創歷年新高。圖為南韓釜山港。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠疫情因變種病毒Delta持續升溫，然而原本國內市場經濟被認為委靡不振的南韓，今年7月出口貿易額竟逆勢來到554億美元，創下1956年出現統計數據以後的新高，寫下該國貿易史的新頁。在全球景氣逐漸回溫的現象中，南韓在半導體、石化產業、一般機械出口皆有突破性的成長，今年出口貿易額更上看6千億美元。

根據《韓聯社》報導，南韓產業通商資源部金（1）日公佈今年7月進出口貿易額，其中今年7月出口額為554億4000萬美元，與去年同期相比成長29.6%，不僅超過2017年9月出口貿易額551億2000萬美元的成績，更創下65年以來的最高紀錄。分析指出，在慣例上7月是休假期間，出口額會稍微減少，然而今年卻創下歷史新高。

從當局公佈的數據來看，南韓7月出口排行第1的產業為半導體，其出口額占110億美元，成長率為39.6%，其次為石化產業（長長率為59.5%）、一般機械（成長率18.4%），而汽車產業、生技產業、電腦、化妝品也在出口額占有不錯的成績。

其實南韓出口貿易從去年11月以來，便連續9個月呈現成長趨勢，其中更是睽違10年連續4個月成長超過20%，而從今年3月起便連續5個月出口額突破500億美元。

根據統計，南韓今年1至7月的累計出口貿易額已達到3587億美元，創下歷年以來新高，也因此今年出口貿易總額更是可望突破6000億美元。另外，南韓7月進口為536億7000萬美元。

南韓產業通商資源部關係人士表示，目前全球經濟貿易呈現回溫趨勢，出口單價也持續成長。不過部長文勝煜（문승욱）則警告，目前新冠並種病毒擴散、進出口在物流上的困難、零件供應延遲、原料價格上漲等威脅因素依舊存在。

另外，根據我國財政部官網公佈的統計數據，台灣今年6月的海關出口貿易為366.5億美元，創下歷年單月次高，較前月減少2.0%、較去年同期增長35.1%。

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