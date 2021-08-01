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怕激怒祖國酸民！中國教練「幫菲律賓擊敗自家人」　頒獎才敢現身

▲▼菲律賓女子舉重選手迪亞斯為該國在東奧奪下首面金牌，然而她其實在練習過程中，手部長滿繭、水泡。（圖／路透社）

▲菲律賓女子舉重選手迪亞斯為該國在東奧奪下首面金牌。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓30歲的女子舉重選手迪亞斯（Hidilyn Diaz）憑著努力鍛練，最終在東京奧運女子55公斤級一舉奪下金牌，為該國在奧運史上摘下首面金牌，不僅可拿到558萬台幣獎金，還可獲得土地、豪宅。不過對此，迪亞斯的中國籍教練高凱文卻不敢在第一時間顯露出喜悅興奮之情，因為擔心此舉恐怕激怒自家民眾。

根據《德國之聲》報導，現年64歲的高凱文透露，當迪亞斯擊敗中國選手、世界紀錄保持人廖秋雲時，他正坐在角落滑手機，臉上也不敢洩露出太多表情，且心情五味雜陳、相當複雜，直到進行頒獎典禮時才趕上場擁抱迪亞斯。

高凱文以中國籍教練的身份，帶領菲律賓選手戰勝自家人，由於擔心此舉會刺激中國，才一直躲起來沒有出面。他受訪時表示，「看到我訓練出來的運動員獲勝，心情肯定是相當高興，但同時也非常矛盾，在為迪亞斯感到驕傲的同時，也對中國的表現感到惋惜。」

▲▼迪亞斯在舉重項目奪牌後，指導團隊為她一同喝采。（圖／路透社）

▲迪亞斯在舉重項目奪牌後，指導團隊為她一同喝采。（圖／路透社）

不過，迪亞斯卻認為，中國隊對於高凱文並沒有在賽前私下透露迪亞斯的情報感到不滿。根據《菲律賓新報》，迪亞斯7月29日主動向該媒體表示，「我的教練想當然耳沒有與中國對分享（我的情資）！我在想，『憑什麼要他分享？』，他在這裡是協助我，幫助我更加強壯。這種複雜的感覺，與政治、海上的國際議題牽連著。」

迪亞斯指的政治與海上議題，其實就是菲律賓與中國常年互不相讓的南海主權議題。

對於中國隊的抱怨，高凱文也有話要說。他表示，其實希望中國在看到其他國家獲勝時能夠有接受的胸懷，因為運動比賽若要有好的發展，就必得有競爭，「一個國家好有什麼意義？如果是這樣，那就可以自己玩了，別人沒必要跟你玩。若都你拿到冠軍，那還要練什麼？有競爭才有意義。」

▲▼菲律賓女子舉重選手迪亞斯手掌長滿繭、水泡。（圖／翻攝自推特）

▲菲律賓女子舉重選手迪亞斯手掌長滿繭、水泡。（圖／翻攝自推特）

報導指出，其實教練受聘為不同國家的選手進行訓練指導，在體育界來說本來就很常見，像是來自中國遼寧省的舉重傳奇教練張嘉民，就曾指導過泰國選手，後來赴台灣指導中華隊選手陳葦綾在2008年北京奧運奪銅；而中國排球教練郎平也曾於2008年北京奧運率領美國排球隊擊敗中國女排，卻旋即引來中國酸民狠批為「祖國叛徒」。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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