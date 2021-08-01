誰都有可能染疫！WHO：Delta鎖定兒童非事實　沒做到1事感染風險高

▲WHO流行病學家范科霍芙澄清，WHO沒有看到Delta變異株專門針對兒童的現象。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦30日綜合外電報導

近期有專家主張，Delta變異株會特別鎖定兒童。世界衛生組織30日澄清，上述說法並非事實，各年齡層民眾若未採取防疫措施，就有機會感染這種變種病毒。

世衛（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，證據顯示，最早在印度發現的Delta變異株會在人群中傳播，「讓我清楚地告訴大家：我們沒有看到Delta變異株專門針對兒童的現象」。

范科霍芙在記者會上表示：「部分人士說兒童特別會感染這種變種病毒，實際上這並非事實。我們發現，這些變異株會鎖定群聚的人士。」

▲WHO發現，未採取適當防疫措施和保持社交距離的民眾感染風險較高。（圖／達志影像／美聯社）

范科霍芙說：「我們發現，這些正在傳播的變異株，會感染未採取適當預防措施的民眾」。她意指保持社交距離，避免在空氣不流通、擁擠的室內群聚等適當措施。

迄今Delta變異株已蔓延至全球132國，且其傳染力超越其他變異株。

世衛表示，正進行相關工作，以更深入了解Delta變異株的特性，並分析更具傳染力的原因。

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