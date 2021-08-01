60%人已接種確診數仍創新高！佛州單日新增破2萬　佔全美病例20%

▲佛州在過去24小時新增了超過2萬宗新冠確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國在過去24小時內通報新增8萬6000宗新冠確診病例，其中佛州就有超過2萬人新冠檢測呈陽性，創下疫情爆發以來新高。當地的確診數在過去1個月直線增加，過去7天更通報了超過11萬宗新增病例。即使佛州已有60%人口已接種新冠疫苗，卻依然難擋Delta變種病毒的侵襲，創下疫情爆發以來最高紀錄。

綜合美聯社與美國ABC報導，美國佛州31日新增2萬1683宗確診病例，約佔全國新增個案的20%，創下疫情以來新高。由於當地在過去一週的確診病例較前一週增加了50%，因此不少遊樂園都收緊防疫措施，要求遊客戴口罩，預防新冠病毒在州內蔓延。

▲奧蘭多環球影城等遊樂園呼籲旅客戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

奧蘭多環球影城度假村（Universal Orlando Resort）和海底世界（Sea World）要求其員工和旅客遵循CDC的最新防疫指引，在室內戴口罩並保持社交距離，而迪士尼樂園（Disneyland）更強制其員工必須在返回工作崗位前接種疫苗。

佛州本週共有409人因感染新冠病逝，佛州醫院協會（FHA）也表示，州內醫院目前的住院率已接近去年疫情最嚴重時期的峰值，不過州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）卻拒絕強制推行口罩令，還下令禁止州內學校要求學生戴口罩。

德桑蒂斯認為，最近天氣炎熱，待在室內的人數變得比較多，而冷氣又是病毒傳播的溫床，所以才導致近期的新冠病例急劇增加。目前佛州共有60%的12歲以上人口已接種新冠疫苗，屬於美國的中段班。

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