研究：變異毒株「只靠疫苗擋不住」　所有人接種前不應鬆綁防疫

▲奧地利最新研究指出，只靠疫苗不足以阻止新冠變種病毒出現與傳播。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

奧地利7月31日發表的最新研究發現，光憑疫苗不足以阻止變種病毒出現與傳播，在大多數但並非所有人接種的情況下，甚至可能讓具抗藥性的變異毒株持續進化。研究團隊指出，直到所有人施打疫苗之前，政府與個人都應該繼續維持防疫措施，不該鬆懈。此論文發表在期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

CNN報導，研究團隊根據數學模型預測指出，大規模接種確實能夠減少抗藥性毒株出現的可能性，但若戴口罩、保持社交距離等非藥物干預（non-pharmaceutical interventions）防疫措施也同時鬆懈，即使大多數人已打疫苗，出現抗藥性變異株的可能性卻仍會大幅增加。

奧地利科學技術研究所（IST Austria）學者雷拉（Simon Rella）解釋，「大多數人接種後，對疫苗具有抵抗力的毒株比原始毒株更有優勢……在人群中的傳播速度更快」；但若維持非藥物干預的防疫措施，這種病毒傳播與變化的可能性就會降低，甚至有機會被消滅。

另一名參與研究的學者康德拉少夫（Fyodor Kondrashov）表示，此結論更適用在傳播力更強的變異毒株，例如Delta病毒，「一般而言，越多人感染，出現疫苗抵抗力的可能性越高。所以，Delta病毒的傳染力越強，我們就越有理由擔心」。

康德拉少夫指出，「已接種者戴口罩，不是沒有意義的行為」，若從演化角度來看，應該在全球範圍盡快讓更多人接種疫苗，同時維持非藥物干預防疫措施，才能有效阻止抗藥性毒株傳播與演化。



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