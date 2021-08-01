完全接種者占Delta逾7成病例！3種疫苗都上榜　專家憂群體免疫難

▲美國今夏疫情因Delta病毒「突破性感染」，再次回溫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）最新研究發現，夏季Delta疫情爆發的感染者中，每4人就有3人是完全接種疫苗者，在麻州（Massachusetts）案件中，他們找到了關鍵證據，證實接種疫苗者在感染Delta變種病毒後，所攜帶和傳播的病毒量和未接種疫苗的人相當。

《華盛頓郵報》指出CDC在7月31日出爐的最新每周報告，結果有助於加強讓官方取消「口罩解封令」。CDC本周修正防疫建議，根據數據顯示認為即使完全接種，在室內空間和特定情況下仍需戴口罩，卻因此受到輿論抨擊；CDC主任瓦蘭斯基（Rochelle Walensky）在聲明中表示，更新口罩配戴建議是為了確保完全接種疫苗者，不會在不知情的情況下將病毒傳染給他人，包括未接種的和免疫功能低下的親人。

接種完竟又染疫 3種疫苗都上榜

報導引述CDC「發病率及致死率周報」最新研究指出，麻州將近7成的居民都已接種疫苗，但在7月3日至17日間，州內普羅威斯頓（Provincetown）發生多起群聚感染，累計達900人染疫，研究採樣469例個案，已完成病毒基因定序的133例中，119人感染Delta變種病毒，比例高達89％，而且採樣個案中就有346人是接種完2劑疫苗的人，占比74％。

將近4分之3的人病例都是完全接種疫苗者，接種的疫苗分別為輝瑞BNT、莫德納，以及嬌生疫苗（Johnson & Johnson）。CDC文件中更直指Delta病毒的傳播力就像水痘一樣強，也比過往其他變異株能夠引起更多重症病例。

接種與否傳染力都相當 差別在重症率和致死率

CDC建議即使是打完兩劑的完全接種者，在室內公共場合仍需配戴口罩。這項報告中關鍵的一點即在於，研究檢視210名患者後發現，完全接種疫苗者的鼻腔中所攜帶的病毒量，和未接種者的一樣多，前者ct值中位數是22.77，後者為21.54，明確顯示前者同樣能將病毒傳染給他人。

專家指出疫苗的重點在於提供接種者保護力，即使在染疫後也能大為降低重症和致死的機率，目前重症住院和死亡的絕大多數仍是未接種者，接種疫苗者屈指可數。數據顯示接種完疫苗的346名患者中，274出現明顯症狀如發燒、頭痛、全身肌肉痠痛和喉嚨痛等症狀，約占79％，只有少數人住院。

CDC修改為室內戴口罩的進一步「場所限定」依據，一個關鍵原因也是因為普羅威斯頓的確診者，大多都表示染疫之前去過酒吧、餐廳和道旅宿下榻等不同人密集群聚的場合。

群體免疫難成真

加州大學流行病學家諾伊摩爾（Andrew Noymer）表示，儘管研究結果證明了接種疫苗所能帶來的好處，即對原始病毒株及目前其他變異株防護力高、住院率極低；然而達成群體免疫來讓社會恢復成疫情前的正常生活，Delta所帶來的「突破性感染」，是不祥之兆。

哈佛大學和博德研究所的基因學家薩貝提（Pardis Sabeti）指出，人類社會現在正處於一個十字路口，接下來是會盡速終結疫情或是延長疫情，取決於不同做法，而在特定情況下重新戴上口罩，將有助於降低傳播速度。