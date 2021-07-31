澳洲人口跟台灣差不多「獎牌數卻狂勝」　網揭原因：鍵盤害的！

▲澳洲人口跟台灣差不多，但獎牌數卻遠勝台灣，圖為在400公尺自由式摘金「終結者」提特姆斯（Ariarne Titmus）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

東京奧運台灣選手表現突破許多隊史紀錄，全民關注程度也超越過去的歷屆奧運，但是也有網友注意到，人口數跟台灣差不多的澳洲，獎牌數卻勝過台灣許多，引起許多人的討論，到底是什麼原因讓澳洲在奧運的表現，可以勝過台灣這麼多。

原PO在PTT八卦板發文提問表示，截至30為止的東奧獎牌數，澳洲拿了9金2銀11銅，台灣則是1金2銀3銅，澳洲人口2574萬，台灣人口2352萬，澳洲只比台灣多200萬人，可是金牌數是9倍，「為什麼澳洲人運動這麼強啊？」

▲澳洲戶外活動相當盛行，很少有人宅在家，圖為「激流輕艇」女子單槳項目，獲得1金1銅的福克斯（Jessica Fox）（圖／達志影像／美聯社）



網友在推文中回應表示，「澳洲人運動的時間等同台灣人鍵盤時間」、「台灣可以把鍵盤手推進奧運啊」、「人家生活不會把成績跟功課都擺第一啊」、「澳洲很重視運動科學，台灣國中小只是土方法上體育課」、「澳洲路上沒肥宅 都是健美男子（認真」、「澳洲的運動風氣真的嘆為觀止 之前去墨爾本玩 看到有爸爸推著嬰兒車在慢跑」。

還有網友分析， 澳洲地廣人稀草皮多，運動成本比台灣低非常多，高爾夫球跟馬術在台灣是貴族運動，但是在伯斯 （Perth）市郊的高爾夫球場，下班去打個九洞只收你30塊（約新台幣615元）場地費，離開市區1小時養馬的人家一堆，在澳洲成本最貴的反而是籃球，因為要租木頭地板的室內場地，戶外的澳洲草皮大家都在踢足球，還有澳洲式橄欖球，沒人宅在家。

▲澳洲許多奧運獎牌，來自游泳，圖為女子4x100公尺自由式接力，澳洲隊破世界紀錄摘金 。（圖／路透）



網友說，你在澳洲不太可能看到人宅在家，每天滑手游打副本，都是開車往戶外衝，釣魚、衝浪，或是跟朋友打球一整天，雖然澳洲人口不多，但是人人都在運動，跟台灣這種運動只是少數人的事情，一般人只要慢跑或在公園打鬥牛就好的心態，是完全不一樣的。