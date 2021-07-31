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北海道酷暑破133年紀錄！雙壓壟罩　連19天氣溫「飆破30度」

文／中央社

日本北海道目前受到太平洋高壓及青藏高壓籠罩，連日本最低溫紀錄保持地的旭川市，今天也打破過去133年觀測紀錄，首度出現連續19天氣溫逾30度的酷暑。

日本北海道文化放送（UHB）報導，北海道今天依舊酷熱難耐，連石狩、空知及後志地方都首度發布中暑警戒警報。

北海道今天上午11時最高氣溫出現在留萌地方的小平町，高達攝氏35.8度，創北海道觀測史首度連續8天都觀測到攝氏35度以上「猛暑日」的紀錄。

旭川市曾在1902年以攝氏零下41度創下日本最低溫紀錄，今年夏天也打破過去133年觀測紀錄，首度出現連續19天氣溫逾攝氏30度。

旭川市民說，在這裡活了超過70年，都不知道有沒有這麼熱過。

日本氣象新聞（Weathernews）報導，旭川市今年已被觀測到6天超過35度的猛暑日，7月28日的36.7度更創當地觀測史最高溫紀錄。旭川市從1888年開始進行觀測以來，直到2020年總共也不過才出現7天猛暑日，今年猛暑日的出現頻率實在太高。

北海道今年之所以這麼酷熱，主要原因有兩個。

一個是日前接近沖繩縣的今年第6號颱風烟花造成對流旺盛，強化了位於東北側的太平洋高壓勢力。

另一個因素就是上空強勁通過的噴射氣流（Jet Stream）蛇行，讓青藏高壓勢力增強。

北海道目前就在這兩個高氣壓同時籠罩下，持續呈現高溫。即使進入8月後，預料北日本地方暫時仍將受到高壓影響，北海道仍將持續這種當地人不習慣的高溫，必須採取對策嚴防中暑。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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