北韓正妹捲土重來！「血拼＋拍網美照」宣傳平壤　擄獲年輕人的心

▲北韓官方開設Youtbe頻道，影片採文青式風格進行，主題為透析北韓正妹的當地生活。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球普遍進入網路時代，北韓（朝鮮）對外宣傳手段也變得更加多元，懂得迎合時下數位自媒體趨勢，開設各種Youtube頻道、並徵選口才清晰且容貌清秀的女主持人，進行體制上的宣傳。先前曾登上頻道「真實回音」的北韓正妹珍姬，近日被發現捲土重來，以文青式的手法宣傳平壤各大景點。

根據《韓聯社》報導，一個疑似北韓當局指導開設的Youtube頻道「松樹TV」（소나무TV，Sonamu TV）分別於今年7月20、30日上傳共2支影片，影片的主題皆為「珍姬的故事」（Jin Hui Story），片中名為珍姬的女主角，疑似就是先前北韓為了進行體制宣傳而開設的頻道「真實的回音」（Echo of Truth）中常登場的女主持人。

2段影片包含珍姬觀光、購物、射手槍的各種日常生活照，從Part1.的開場白中可以看到，珍姬穿上白色洋裝，以一口流利中文說道，「大家好，見到你們很高興！我今天想給大家看看我的相簿」，而影片底下則附有英文字幕，接著則是珍姬出現在平壤各大觀光名勝，包括大同門劇場、練光亭、大同門、大城山、朝鮮中央動物園、祖國統一三大憲章紀念塔等。

而在第2支影片Part.2則主要聚焦於生活、文化部分，包括珍姬到百貨公司買衣服、射箭、射手槍、與鴨綠江女子足球隊教練羅恩心（라은심，音譯）合影、與電影女演員合影、造訪萬景台少年宮，影片後段則含有平壤天際線夜景、紋繡戲水場（水上樂園）、順安國際機場、阿里郎體操等資料畫面，宣傳意味濃厚。

不過從2段影片中可以發現的是，儘管同樣帶有官方宣傳的濃厚異味，但在影片拍攝上，卻罕見採用較文青式的拍攝手法，透過相機閱覽一張又一張的相片，呈現出拍下相片時的感動時刻。

該頻道加入Youtube的日期為2020年12月22日，與「真實回音」被Youtube官方出面強制刪除頻道的日期一致，目前訂閱數為226人。據悉，北韓偵察總局曾先後開設真實回音、New DPRK等頻道與帳號，不過從去年底便陸續被Youtube官方強制封鎖、刪除，部分開設的頻道也在今年初被完全關閉。

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