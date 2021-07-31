蛇蠍婦想跟小王私奔！　竟在果汁裡「打毒針」3幼子慘死

▲少婦的3名幼子在喝下毒果汁後死亡。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

埃及一名婦女因為與他人有染，急於擺脫家中的丈夫和3個小孩與情夫私奔，結果竟動了殺念，在果汁中下毒，並誘使丈夫和孩子們喝下，導致3名不足10歲的幼兒不幸死亡，丈夫被送到加護病房接受治療。

據《海灣新聞》與當地媒體EG24報導，這名年僅26歲的已婚少婦來自於埃及南部的基納省（Qena），她與丈夫育有3名年齡介於6到9歲間的小孩，亞當（Adam）、阿彌拉（Ameera）和雅彌（Amir）。不過，少婦與丈夫的關係並不和睦，她經常在和丈夫發生爭執後離家出走，卻一再地被娘家人勸回。

أم تقتل أولادها من أجل عشيقها -



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最近，少婦認識了一名同齡的計程車司機，2人發展出一段不倫戀，並打算一起私奔。於是少婦和情夫商量，合作將丈夫和兒女都殺死。計程車司機隨後找來毒藥，注射在幾個包裝果汁內，讓少婦誘使丈夫和孩子們喝下。

3名小孩在飲用了有毒果汁後死亡，而他們32歲的父親則被送往加護病房搶救。在接受警方調查時，少婦曾多次撒謊企圖擺脫嫌疑。她首先聲稱，丈夫與子女是因為誤服了過期的果汁，引發食物中毒而死。她隨後又指出，他們的早餐不小心被殺蟲劑污染才導致中毒，不過卻被警方一一推翻。

最後，警方找到她的情夫，2人才終於承認了他們的罪行。這2名嫌犯目前已被警方逮捕，並將在近期內被控上庭。案件曝光後，不少埃及民眾都譴責這對不倫戀的男女簡直就是「沒有人性」。

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