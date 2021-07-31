登200m懸崖拍片「失足急墜」！　22歲網紅阿爾卑斯山上摔落慘死

▲ 迪倫德自阿爾卑斯山上摔落。（圖／翻攝自Instagram／@albertdyrlund）

記者陳宛貞／綜合外電報導

丹麥一名網紅迪倫德（Albert Dyrlund）因音樂及搞笑影片走紅，在YouTube上擁有17.2萬人訂閱，Instagram上粉絲更多達23.6萬，未料日前為拍攝新影片登上義大利阿爾卑斯山區時，不慎自海拔650英尺（約198公尺）的懸崖摔落身亡。

根據《每日星報》，22歲的迪倫德28日登上義大利阿爾卑斯山，不慎失足喪命。他的母親詹森（Vibe Jørger Jensen）向當地電視台TV 2證實，迪倫德死亡當時正在義國進行拍攝，「我們非常悲痛，但我想讓他的粉絲知道。」

義國媒體《Rai》報導，迪倫德自塞斯達山（Mount Seceda）上摔下，而這座山以陡峭的懸崖聞名。丹麥《號外報》（Ekstra Bladet）指出，他當時在二座陡峭多石的山峰間步行，一面拍攝影片，途中不慎摔落。救援直升機將他送往車程約半小時的醫院，但仍不治身亡。

他生前發行多首流行歌曲並拍攝許多搞笑影片，一度因一段趴地舔蝸牛的影片引起爭議，2018年曾演出一部名為Team Albert的喜劇電影，記錄他如何以YouTube謀生。

迪倫德的死訊令眾多粉絲心痛不已，紛紛湧入他的Instagram留言哀悼，「丹麥失去一名偉大的人物」、「我會永遠記得他那些瘋狂的想法、快樂的氣質和關心人的個性」、「他才22歲，對國外粉絲來說，他從小就是有名的丹麥YouTuber」、「你是個傳奇人物，拯救了我的童年」。

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