東京增4058例確診創新高！　2選手「擅離選手村」被剝奪奧運資格證

▲日本31日公布東京都過去24小時新增4058人確診。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據NHK最新消息指出，日本31日公布東京都過去24小時新增4058人確診，創下疫情爆發以來最高紀錄。與此同時，兩名喬治亞籍的奧運柔道選手卻偷溜出選手村，在東京鐵塔附近觀光，還趁機和粉絲合影被抓到，奧委會也決定剝奪其奧運參加資格證。

東京都31日新增4058人確診，是疫情爆發以來首度超過4000人確診，創下單日最高紀錄，而確診數也從28日開始，連續三天超過3000人，疫情持續擴大。

與此同時，2名喬治亞代表隊的柔道選手27日深夜不顧防疫規定，偷偷外出，還跑到東京鐵塔觀光，隨後更跟女粉絲合照。事件曝光後，東京奧運會和殘奧會組織委員會31日表示，相關人員因違反新冠防疫對策《規則集》，將被剝奪奧運參加資格證，「今後將無法進入奧運相關場館。」

目前東京都的緊急事態宣言已延長至8月31日，當局30日也宣布，首都圈3個縣埼玉、千葉、神奈川以及大阪再度宣布緊急事態宣言，期限至8月31日，而北海道、石川、兵庫、京都以及福岡等5個地區也將進入「蔓延防止重點措施」。

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