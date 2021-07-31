Tinder改定位！東奧「選手村用戶」暴增185％　他超爽配對女泳將

@reedkavner I was on swim team until I was 12 so we'll have that in common Into The Thick Of It! - The Backyardigans

記者張寧倢／編譯

交友軟體「Tinder」全球用戶數量2021年預計將突破5700萬人，截至2020年第3季度，共有660萬名用戶升級付費功能，然而，國外一名網友日前就在TikTok上傳影片，教大家如何使用進階功能將位置定位在「東奧選手村」，導致現在選手村的用戶數已暴增185％。

▲紐約喜劇演員卡弗納配對到加拿大游泳女將Katerine Savard。（圖／翻攝自TikTok／reedkavner）

綜合《每日郵報》、CNN等外媒報導，Tinder用戶只要付費訂閱Tinder Plus或Tinder Gold等級，就能使用這款交友APP的護照功能（Passport），不用離開現居地，就能自由搜索世界各個城市，並將小圖釘精準定位在某處，通常是提供即將搬家或是出發旅遊的人所使用，但紐約布魯克林的喜劇演員卡弗納（Reed Kavner）21日就PO出一則教學影片，結果引起網友一陣轟動。

▲可供跨國使用的交友軟體「Tinder」在奧運期間，定位在選手村的用戶暴增185％。（圖／翻攝自TikTok、路透社）

卡弗納直接在影片中示範，如何使用Tinder護照功能將目前位置更改至「東奧選手村」，只見他設定成功之後，手機交友配對頁面就出現包含帆船、游泳等各種賽事項目的女性運動員，「我買了Tinder Plus就是為了在選手村滑交友軟體，和奧運選手約會。」影片上傳至今已快速累計680萬次觀看數，許多網友留言稱卡弗納簡直是「天才」，並且開始效法這種方式。

根據《每日郵報》指出，許多TikTok用戶之間開始掀起一股熱潮，紛紛上傳影片曝光自己變更地點後的交友APP畫面，導致目前定位在東奧選手村的Tinder用戶數量大幅增加了185％，然而，因為大量用戶「湧入選手村」，現在充斥著大量並非真正參賽選手的Tinder個人簡介，但卡弗納透露，他已經先和一名來自加拿大魁北克市的游泳女選手Katerine Savard成功配對，兩人目前互有聯繫。

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