印尼男1天連打2劑疫苗！4天後出現「嚴重副作用」　搶救6天染疫亡

▲印尼一名男子在同一天連續施打2劑疫苗數日後，染疫身亡。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印尼一名男子日前因疫苗接種人員疏失，不慎在一天內連續注射了2劑新冠疫苗，怎知4天後突然出現強烈副作用，但因當地醫療資源緊繃，1週後才被送往醫院治療，他當時已經出現嚴重的咳嗽、反胃、頭痛等症狀，6日後病情急速惡化，最終不治身亡。死後經證實，死因為染疫。

根據當地媒體報導，住在印尼巴淡島的49歲哈爾吉托（Harjito）日前接種了新冠疫苗，然而在接種完第一劑疫苗後，哈爾吉托卻向工作人員表示，自己沒有感覺到被注射，好像只是手臂被揉了一下而已，因此最後工作人員又再幫他接種了一次疫苗。不過事後醫師證實，其實第一劑疫苗並沒有出現問題，也就是說哈爾吉托當天先後被2名工作人員施打了2劑疫苗，然而按照正確的操作流程，2劑疫苗相隔時間最少要2週。

▲印尼的疫苗接種時間需相隔2週。（示意圖／路透）



據悉，哈爾吉托的疫苗接種證明並未註明施打了2劑疫苗。他當天晚上便開始出現些微副作用，但並未立即聯絡醫師。4天後的7月15日，哈爾吉托突然感覺疫苗的副作用增強，他雖試圖聯絡醫師，但因當地醫療資源緊繃，因此未能如願，只能暫時在家休養。

哈爾吉托的病情急速惡化，22日他因咳嗽、反胃、頭痛等症狀被家人緊急送往醫院治療，沒想到6天後便不治身亡。死後則被證實，是因為染疫身亡。對此，印尼醫師協會尚未針對此事進行說明，而家屬也在等待官方的回應與解釋。

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