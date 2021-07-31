南韓射箭5金夢碎！金優鎮「態度淡定」：人生怎可能只有快樂結局

記者羅翊宬／編譯

我國20歲射箭選手湯智鈞在2020東奧射箭男子個人賽擊敗南韓29歲射箭好手金優鎮（김우진），成功進入到銅牌賽。對於金優鎮在男子個人賽8強止步，射箭項目連奪5枚金牌夢碎，其實南韓網友都感到相當震撼。不過金優鎮本人卻淡然表示，「人生怎麼可能只有快樂結局？」

▲金優鎮與湯智鈞對賽，事後受訪時語氣泰然。（圖／路透社）

根據《韓聯社》報導，金優鎮先前在比賽中連續9發命中10分，然而在這場比賽中，卻僅以1分之差敗給堪稱「台灣版金濟德」的湯智鈞，身為南韓射箭隊王牌、被賦予奪金期待的他，在賽後受訪時對這場比賽抱持著十分超脫的態度。他表示，「體育賽事的結果並不是固定的，隨時都有可能改變，因此我對結果不太感到驚訝。」

金優鎮表示，「我應該要好好展現我所準備的，是有感到可惜，但我的心情蠻好的！我已經好好比完奧運、好好地結束了，箭也已經射完了，對於不足之處，我會好好磨練，為3年後的巴黎奧運做最完善的準備。」

其實金優鎮將計畫在今年底完婚，本來是想要奪下金牌以後，將金牌獻給未婚妻、分享榮耀的時刻。對於止步8強賽的心得，他也坦言，「個人賽雖然很可惜，但這就是人生啊！人生怎麼可能只有快樂結局？」

據悉，金優鎮曾在2010廣州亞運以高中生的身分奪下個人、團體共2面金牌，2016里約奧運時雖在團體賽中奪金，但卻止步於32強。

►韓網為湯智鈞集氣：拿金牌吧！ 「台灣選手」衝上南韓推特熱門

SK-II熱銷「小銀瓶」夏日亮白就靠它

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast