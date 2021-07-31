日本暖心阿伯替「未得獎選手」打氣　頂烈日舉牌：沒奪牌也很棒！

▲阿伯舉起標語，替沒能獲獎的選手加油打氣。（圖／IG／thetokyochapter）



記者王佩翊／編譯

東京奧運各項賽事正如火如無地舉行中，雖然比賽總是幾家歡樂幾家愁，但光是站上奧運舞台就足以代表選手的優秀實力。一名女網友日前就在東奧選手村外拍到一張感人照片，只見照片中，有一名大叔不畏日曬與高溫，在場高舉寫著「不管是否得獎，你們都是最棒的！」的標語，照顧到未能奪牌的選手，替他們加油打氣，讓大家直呼超感人。

奧運對所有運動員而言是世界級的殿堂，儘管大家往往都只會記得奪下金銀銅獎牌的選手，但也有人沒忘記其他未能奪牌的選手，主動站出來替他們加油打氣，不論輸贏，發揮真正的運動家精神。Instagram網友thetokyochapter日前po出了一張照片，照片中有一名身穿長袖襯衫的日本阿伯雙手高舉標語，而標語則寫著，「早安各位選手！即使你們沒有奪牌，依然是最棒的！請相信你自己！」

▲依瑟儂（Ratchanok Intanon）8強賽對戰戴資穎，賽後抱著教練落淚，讓網友好心疼。（圖／路透）



這名阿伯的正能量隨即感動網友，事實上，東京連日面臨高溫，就連許多選手都因為不堪酷暑，中暑昏倒，但即使這次東京奧運因為防疫規定並未開放觀眾入場，阿伯仍然自願頂著烈日，站在選手村外，高舉打氣標語，就是想讓其他未能奪牌的選手知道，「他們也很優秀」。

對此，網友紛紛回應，「這是最棒的」、「好感人」、「他好貼心」、「世界上需要更多這種正能量」、「我要哭了，謝謝日本」等。

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