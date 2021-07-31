Delta病毒太強！美國7天增近47萬例　拜登：可能重新實施嚴格防疫

▲美國在過去7天新增確診近47萬例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

傳染力強勁的Delta病毒目前在美國再掀起一波疫情，在過去7天新增近47萬例，其中10萬例集中在佛羅里達州。美國總統則拜登鬆口指出，很有可能會重新實施更嚴格的防疫措施；也有醫生表示，現在的疫情就想被一列高速火車給撞上，「情況還會更糟糕。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新數據顯示，過去7年全美新增確診46萬9567例、1976人死亡。面對傳染力強勁的Delta病毒，拜登（Joe Biden）表示，很有可能會再重新實施更嚴格的防疫措施；白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則緩頰說，目前還沒有考慮。

佛州過去7天州內確診數激增50％，達10萬377例，全國五分之一的新增確診都集中在佛州，目前住院人數從一個月前的1845人激增至9300人，接近去年7月所創下的破萬人紀錄。

坦帕綜合醫院（Tampa General Hospital）全球新型疾病研究主任拉克西米（Seetha Lakshmi）表示，「感覺我們就像被一列火車撞了，速度太快，完全無法控制，我說不出話，這真的是很糟糕，而且情況還會更糟糕。」

但州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）卻將確診數增加歸咎於炎熱的天氣和空調設施，不願再次頒布戴口罩的指令，並強調不會強制學生在下個月返校時必須戴口罩，「我有三個年幼的孩子，但我和太太不會要求孩子戴口罩，我們從來不會，因為我希望能看到孩子的微笑。」

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