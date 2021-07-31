奧運首位跨性別選手「心理狀態曝光」　賽前發聲：感謝奧會給舞台

▲奧運首位跨性別選手哈伯德（Laurel Hubbard），2018年參加大英國協運動會舉重項目。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

來自紐西蘭的舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）這次獲准參加東京奧運，讓她成為「奧運史上第一位」跨性別運動員。哈伯德將於8月2日參加女子舉重87公斤以上級賽事，而她30日則發表最新回應，感謝國際奧委會的幫助，讓她能順利出賽。另外，紐西蘭奧會秘書長也透露了哈伯德目前的狀態。

根據美聯社報導，哈伯德今年已經43歲，原本是位男兒身的她，到30多歲才動了變性手術，而自從國際奧會（IOC）批准她參加東奧以來，就一直處於批評或聲援的兩派激烈輿論之中。哈伯德30日表示，「奧運會是一場全球慶典，包含著我們的希望、我們的理想與價值觀」，並讚揚國際奧會致力於使體育運動具有包容性與可觸及性。

▲哈伯德現已抵達東京，正在備戰8月2日的東奧女子舉重賽事。（圖／達志影像／美聯社）

紐西蘭奧委會（NZOC）秘書長史密斯（Kereyn Smith）表示，哈伯德前幾日已經抵達東京。史密斯說，自己在午餐時間正巧碰上哈伯德，看得出她感到很自在，「她已做好準備，且非常了解這個舞台的規模，對於能在這樣的環境中競爭，她非常感激。」

據報導，國際奧會在2015年針對跨性別運動員提出一系列的建議，包含國際舉重聯合會在內的許多體育機構，都根據建議實施了類似政策，而不同的運動項目可以製訂各自的具體政策。國際奧會考量到最新的科學研究，目前方針要求跨性別運動員在第一場賽事之前12個月內須維持低程度的睪固酮數值。

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