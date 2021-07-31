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韓網為湯智鈞集氣：拿金牌吧！　「台灣選手」衝上南韓推特熱門

▲▼湯智鈞。（圖／體育署提供）

▲ 湯智鈞將出戰4強賽。（圖／體育署提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運射箭男子個人賽進行中，中華隊20歲選手湯智鈞稍早擊敗南韓29歲選手金優鎮，成功闖入4強。金優鎮在16強戰射出9支10分箭，卻在8強賽中落敗，推特上許多南韓網友難掩失望，也有許多人為湯智鈞加油，「如果台灣選手能拿金牌就好了！」

湯智鈞在8強賽中以6比4勝出，南韓在射箭項目中拿下5金的美夢也跟著落空。賽後「台灣選手」的關鍵字再度衝上南韓推特趨勢榜，網友紛紛表示，「台灣選手在團體賽拿銀牌，個人賽把金牌拿下來吧」、「台灣的湯智鈞選手很厲害欸」、「二個人完全不相上下的感覺，雖然輸了很可惜，但希望他接下來可以一路贏」、「金優鎮選手辛苦了，台灣選手拿金牌吧！」、「台灣選手團體賽的時候就很厲害了」。

除此之外，南韓17歲射箭選手金濟德在場邊為隊友大喊加油的影片在網路上成為話題，可愛的外型被網友笑稱像是線上遊戲《可亞大冒險》裡的角色，而湯智鈞也在推特上被南韓網友稱為「台灣版金濟德」。

▲▼ 南韓網友為湯智鈞加油。（圖／翻攝自推特）

▲ 南韓網友為湯智鈞加油。（圖／翻攝自推特）

►韓媒大讚台灣射箭「王牌」　湯智鈞就是台灣金濟德

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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