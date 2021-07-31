防Delta變種擴散　澳洲第3大城布里斯本今起「緊急封城3天」

▲ 澳洲布里斯本展開3天封城。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲在Delta變異株侵襲下爆發新一波疫情，第3大城布里斯本及昆士蘭州其他地區緊急實施封城。昆士蘭州副州長邁爾斯（Steven Miles）宣布，31日下午起，數百萬居民必須居家防疫3天。

邁爾斯說明，「對付Delta變異株的唯一方法是快速行動，快而有力。」這將是布里斯本至今最為嚴格的封鎖措施，除採買食品雜貨及運動等基本需求以外，居民禁止出門。

就在澳洲最大城雪梨及周邊地區經過長達5周的封鎖之際，布里斯本展開緊急封城，當局正努力阻止Delta變種持續蔓延。邁爾斯提到，「不能因為目前為止的好成績而自滿，我們必須遵守這些限制。」

根據《法新社》，目前昆士蘭州已有7起Delta病毒感染個案，主要與一名學生及其家人、家庭教師有關，衛生當局正努力追蹤疫情爆發的源頭。

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