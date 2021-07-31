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Delta變種病毒已擴散至132國！　WHO憂全球確診數「2週內將破2億」

▲▼譚德塞。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞指出，如果疫情持續惡化，預計全球的累計病例會在未來2週超越2億宗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）30日宣布，具有極高傳染力的Delta變種病毒已蔓延至132個國家，造成全球過去一週的新冠確診病例增加約400萬宗，如果疫情持續惡化，預計全球的累計病例會在未來2週超越2億宗。

據路透社等外媒報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）30日在記者會表示，全球上週的新增確診病例已逾380萬宗，另外統計顯示，全世界有8成地區的感染病例增加80%，死亡人數也比上週增加了21%，因此WHO預計未來2週全球通報的累計確診病例數將超過2億。

▲▼美國,疫苗,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO批准的疫苗對新冠病毒仍然有效。（圖／達志影像／美聯社）

WHO證實，確診病例數和死亡病例數急速上升的原因主要與Delta變種病毒有關，而這種極具傳染性的危險病毒目前已蔓延至全球132國，成為全球主要流行的病毒株。除了Delta變種病毒外，人口流動率高、防疫措施前後不一、疫苗分配不均都是疫情升溫的原因之一。

WHO新冠應對技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，Delta變種病毒是迄今最容易傳播的病毒株，與2019年底在中國首次出現的新冠原病毒相比，Delta的傳染性高出了50%。不過緊急情況負責人萊恩（Mike Ryan）強調，WHO批准的疫苗仍能有效對抗新冠病毒，並防止所有變種病毒讓患者的病情演變成重症、需要住院接受治療的風險。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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