東奧落跑選手曝流浪過程　「睡廢車、有人請吃飯」想留日工作養家

▲東奧20歲烏干達舉重選手塞奇特列科（Julius Ssekitoleko）。（圖／翻攝自推特／ @MwesigyeWalter）



記者張方瑀／綜合報導

東奧20歲烏干達舉重選手塞奇特列科（Julius Ssekitoleko）日前從飯店逃離，目前被找回後，已經搭機返國。他接受日媒獨家專訪時提到，「我想如果能留在日本工作的話，就能夠養家了。」

塞奇特列科接受《日本新聞網》（JNN）獨家訪問時提到，他雖然代表烏干達舉重代表隊出賽，但落跑被找回後，也被取消了參賽資格，「被告知不能參加奧運的時候很失落，我想如果能在日本工作的話，就能夠養家了。」

塞奇特列科提到他逃往名古屋時，也有受到日本人的幫助，「我有躲在廢棄的車子裡睡覺，我以為我了名古屋就會有人來幫我，有一天我對著路上碰到的男性說『我很餓』，他就請我回家吃飯。」

Julius Ssekitoleko is being held illegally by @PoliceUg for 6 days now. He has not been taken to court as police is still looking for a clear charge against him.

Ssekitoleko doesn't need incarceration, he needs advice and help. #StandWithSsekitoleko pic.twitter.com/jitZ5b3MOt — Walter Mwesigye (@MwesigyeWalter) July 28, 2021

據了解，塞奇特列科作為烏干達舉重項目的替補選手，6月隨團飛抵日本，但5日遭國際舉重總會告知沒有參賽資格，烏干達奧委會更安排他在20日直接返回烏干達，讓他不管護照是否在身上，隨即計畫了一場逃跑計畫。

烏干達刑事調查局發言人特懷恩（Charles twine）在記者會表示，「在完全知道他沒有參賽資格的情況下讓他出國，這恐怕屬於詐欺行為！」塞奇特列科也因涉嫌詐騙選手補貼而被警方拘留並起訴，目前正在保釋中；他本人則強調這並非事實。

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