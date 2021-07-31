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美國扣押非法對北韓貿易油輪　指船東為新加坡人

▲▼北韓恐將成為「國際孤兒」，圖為北韓駐馬來西亞大使館。（圖／路透社）

▲美國司法部扣押運送石油產品給北韓的油輪。（圖／路透社）

文／中央社

美國司法部今天宣布扣押一艘2734噸重的油輪，此船為一名新加坡公民所有，用以運送石油產品給北韓，違反國際制裁。

司法部表示，柬埔寨當局去年3月根據美國的扣押委託，查扣油輪「勇氣號」（M/T Courageous，暫譯）。這艘油輪不僅以海上船對船方式非法轉運石油產品給北韓，也曾直接運送到北韓港口南浦（Nampo）。

司法部說：「勇氣號所有人及營運人據稱是仍在逃的新加坡公民郭記成（Kwek Kee Seng，音譯），將面臨共謀規避對北韓的經濟制裁和洗錢的刑事指控。」

路透社報導，司法部的聲明未說明為何柬埔寨扣押油輪一年多後才對郭記成提出指控，僅說紐約聯邦法院今天裁定沒收船隻。

北韓因發展核武和彈道飛彈計畫遭到聯合國和其他國際制裁，進口石油等產品因而受限。

美國司法部聲明說，勇氣號在2019年8月到12月的4 個月期間，停止傳送船隻定位訊息，已屬違法。這段期間的衛星影像顯示，油輪將價值超過150萬美元的石油轉運給一艘北韓船隻 。

聲明指出，購買油輪和石油的款項是透過不知情的美國銀行業者以美元支付，此舉違反相關美國法律和聯合國決議。

聲明說：「郭（記成）和他的海外同謀企圖隱瞞這些規避制裁的交易行為，除此之外，還利用幌子公司來掩飾交易性質。」聲明未透露同謀姓名。

法新社提到，華府和平壤當局關係緊繃，北韓外交部6月拒絕與美國舉行任何會談，稱這類對話將「毫無進展」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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