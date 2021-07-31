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育兒津貼、托育補助加碼！8月起多1000元　明年再加1500元

▲▼新生兒,嬰兒,生產,嬰兒室,醫院,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假,育兒津貼,兒童,小孩,幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲托育補助8月調高為3500元。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

衛福部今（7/31）宣布，有關育兒津貼，今年8月起將調高為3500元，明年8月將調漲至5000元，托育補助部分則調高為7000元，明年8月調至8500元，換言之，今年育兒津貼及托育補助皆多1000元。而110年7月領有未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助，且8月仍符請領資格的民眾，政府將主動提高發放金額並直接入帳至原請領帳戶。

衛福部說明，行政院今年年初核定修正我國少子女化對策計畫（107年-113年），今(110)年8月補助新制正式上路。未滿2歲兒童之父母（或監護人），經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率未達20％者，可申請育兒津貼及托育補助，二者不得重覆請領，新制分二階段逐步提高發放金額。

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衛福部公布調整金額如下：

育兒津貼：今年8月起將由現行新台幣(下同)2,500元調高為3,500元（第2胎4,000元，第3胎4,500元），明年8月再調高至5,000元（第2胎6,000元，第3胎7,000元）。

托育補助：今年8月起將由現行6,000元調高為7,000元（第2胎8,000元，第3胎9,000元），明年8月再調高至8,500元（第2胎9,500元，第3胎1萬500元）。

衛福部進一步說明，110年7月領有未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助，且8月仍符請領資格的民眾，政府將主動提高發放金額並直接入帳至原請領帳戶，民眾不用重新申請；但特別提醒目前正在請領育嬰留停津貼、弱勢家庭生活類補助的民眾，8月起可同時請領育兒津貼，記得要到兒童戶籍所在地鄉(鎮、市、區)公所提出申請。

新制申請方式與現制相同，育兒津貼請民眾檢具申請書及相關證明文件，「郵寄」或「親送」到兒童戶籍地的鄉（鎮、市、區）公所提出申請；托育補助則向收托單位（準公共托嬰中心、公共托育機構、居家托育服務中心）提出申請。

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