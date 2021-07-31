舊金山房東「狂噴1300萬」才請走房客　律師：反而是好事

▲舊金山房價近年不斷上漲，政府祭出鐵腕限制房東漲租，避免工薪階級被排擠出都市。（圖／pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

一對富有的舊金山房東夫婦今年5月付了創紀錄的47萬5000美元（約新台幣1327萬元）和解金，才讓長期租屋30年的6旬夫妻房客點頭同意搬家。舊金山是全美最保護房客的城市之一，即使房產價格上漲，租金漲幅也遭嚴格限制，今年上漲的法定上限為0.7%，且房東不能無故逼房客搬家，否則房客可以依法提出請願。



舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）30日報導，這對60多歲的匿名夫妻帶著十幾歲的孩子，以每月1.25萬美元的價格，租住在7房8衛的豪華大公寓中，公寓位於一棟百年建築頂層，可隨時欣賞海灣和金門大橋及附近公園的廣闊美景。



早在1979年，舊金山就制定租金限制條例，以緩解該市住房危機，房東不僅不能任意調高租金，若想更換房客也需付出高昂代價，房東通常會選擇出錢請房客搬走，彼此達成協議，避免後續法律糾紛，也被稱為「房客買斷」（Tenant buyouts），一個家庭租戶可獲得的最高自願搬遷和解金為2.2萬美元，若有未成年子女或老人還可再加5千美元。



成功為這對夫婦爭取到這筆史上最高和解金的房地產律師麥唐納（Steven MacDonald）表示，這筆錢足以在美國大部分地區買房，很多人覺得太瘋狂了，但因為很多高檔公寓的長期房客會在同地點租屋幾十年，加上租金漲幅低，任何在舊金山租屋30年以上的房客都只有付市場行情一半的租金，因此這次和解對房東而言反而是好事，代表房東可以每月2.5萬美元的價格租回公寓，3年多後就可以完全回收買斷和解金。



過去數十年來，美國高價地段的房價不斷上漲，尤其是舊金山與加州，租金管制禁止房東任意調漲，避免工薪階級民眾因跟不上租金漲幅，而被趕出都市。據舊金山市政府租務委員會（San Francisco Rent Board）報告顯示，去年有330位房客接受協議，平均的價碼是5萬美元（約140萬元台幣）。



舊金山律師芮文茲柯洛夫（Jacqueline Ravenscroft）表示，房客買斷在過去數十年變得更常見，「經濟是買斷背後的動力。付一些錢就可在幾年內回收和解金，一切取決於有多想讓租客離開。」