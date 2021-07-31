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慟！烏茲別克19歲鮮肉奪金「最想獻給他」　教練奧運前慘遭殺害

▲▼烏茲別克跆拳道選手拉希托夫奪下金牌，為該國跆拳道史上的首面獎牌。（圖／路透社）

▲烏茲別克跆拳道選手拉希托夫奪下金牌，為該國跆拳道史上的首面獎牌。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

烏茲別克年僅19歲的跆拳道好手烏盧格別克•拉希托夫（Ulugbek Rashitov），於25日東京奧運跆拳道決賽奪下金牌，為該國奪下跆拳道史上的首面獎牌，不過他在賽後的記者會上哀傷地說道，想把這份殊榮獻給已逝的韓籍教練金振英（김진영，音譯）。其實，金振英才於上個月中旬死於兇殺。

根據韓媒《News1》報導，拉希托夫25日在68公斤級跆拳道決賽中對上英國23歲好手布拉德利•辛登（Bradly Sinden），在第3回合中取得逆轉勝而奪下金牌，這面獎牌是烏茲別克在跆拳道項目中的史上第1面獎牌，不僅意義非凡，對於拉希托夫而言，這象徵著教練金振英的死亡絕非白白犧牲。

▲▼拉希托夫與教練金振英合影。（圖／翻攝自推特）

▲拉希托夫與教練金振英合影。（圖／翻攝自推特）

拉希托夫在賽後記者會上表示，「不僅只有我感到心痛，所有跆拳道選手都對（教練金振英的死）感到無比痛心！不過，這起事件把我鍛鍊得更強大，因此我想把這面金牌獻給我的教練。」

報導指出，拉希托夫的指導教練為來自南韓的金振英，在奧運開幕的6周前、也就是6月15日，金振英在自家中因與韓籍友人金某爆發口角衝突，遭到對方持兇器砍殺，儘管同在現場的高麗人（19世紀後定居在原蘇聯地區的朝鮮民族）教練報案後即時送醫，卻仍在接受手術的6個小時後不幸逝世，享年40歲。

該名韓籍友人金某，據傳也是跆拳道選手出身，是金振英的後輩。根據《KBS News》報導，金某在刺殺金振英後曾一度逃跑，最後遭到烏茲別克警方當場逮捕。

▲▼烏茲別克跆拳道指導教練金振英。（圖／翻攝自韓網）

▲烏茲別克跆拳道指導教練金振英。（圖／翻攝自韓網）

據悉，金振英從2017年起便擔任烏茲別克國家代表隊跆拳道的指導教練。家屬表示，2020年該國政府因應新冠疫情關閉選手村，金振英將住處改造成跆拳道館，即使預算慘遭刪減，還是自費訓練烏茲別克的選手，展現出對跆拳道不分國界的熱情。不過隨著金振英慘遭殺害，這群烏茲別克的年輕選手被迫在奧運前1個月痛失教練，只能靠自己的力量踏上奧運戰場。

不過由於金振英生前的努力，使烏茲別克跆拳道代表隊有4名選手獲取出賽本屆奧運的門票，這也是該國跆拳道有最多人數出戰奧運的一屆。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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