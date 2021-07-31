傳將熄燈！曼谷拉差達火車夜市「劃下句點」　店主嘆：撐不下去了

▲泰國曼谷拉差達火車市集傳將永久停業。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國疫情嚴峻，促使當局針對首都曼谷地區實施封鎖政策，夜市被強迫關閉，而當地的知名景點拉差達火車市集（ตลาดนัดรถไฟ รัชดา）據傳也將劃下句點，一些當地的餐飲業攤商透露，由於地主無力承擔疫情爆發以來的虧損，加上失去國際觀光客，因此市集將永久性關閉，而他們也將被迫撤離。

根據泰國網媒《Kapook》報導，拉差達火車市集為全球知名夜之一，其實從新冠疫情爆發以來，今年3、4月還有開放營業，當時遊客被要求戴上口罩，並保持適度的社交安全距離，而餐飲業攤商也向遊客供應午餐，不過5月疫情轉趨嚴峻後，為因應當局的封鎖政策，夜市從5、6、7月被暫時關閉。

泰國政府宣布暫時關閉的通告以1個月為單位，而最後一次的關閉通告發布日期為6月22日，當時曾提到夜市將於8月1日起重新對外開放。不過，一名在市集經營酒吧的業者卻在臉書發文時疏漏了嘴，表示其實拉差達火車市集將永遠關閉，原因是夜市的擁有者不再有足夠資金支撐疫情對生意的影響，且因喪失國際觀光客而導致夜市客源不足。

據悉，拉差達火車市集今年3、4月主要是針對當地人開放。至目前為止，拉差達火車市集仍未針對未來營運狀況發布任何官方消息，而8月1日重新開業的消息也尚未獲得證實。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast