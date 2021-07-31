「默瑟街號」油輪阿曼外海遭襲釀2死　以色列指控是伊朗所為

▲「默瑟街號」油輪29日晚間在阿曼附近海域遭襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國海運公司「佐迪艾克」（Zodiac Maritime）證實，該公司負責運營的一艘油輪「默瑟街號」（Mercer Street），29日晚間在阿曼附近海域遭襲，導致2名船員死亡。目前襲擊油輪的嫌犯不明，「佐迪艾克」稱這是一起「海盜襲擊」，但以色列官方認為，這是伊朗策劃的一場襲擊。

綜合路透社與俄羅斯衛星通訊社報導，「默瑟街號」是一艘掛有利比里亞國旗、由以色列富豪歐佛（Eyal Ofer）旗下集團「佐迪艾克」負責運營的油輪，其船東是一名日本人。據「佐迪艾克」聲明指出，「默瑟街號」事發前正從東非國家坦尚尼亞的三蘭港（Dar es Salaam）駛往阿聯富吉拉（Fujairah），卻在阿曼度庫姆（Duqm）港口東北約280公里處遭襲。

Update on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/sRuuyvwLA8 — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021

目前各方對於這起襲擊事件有著不同的解讀，「佐迪艾克」在聲明中表示，這是一起「海盜襲擊」，2名遇害船員分別為英國及羅馬尼亞籍，其他船員皆未受傷。不過以色列外交部長卻將事件歸咎於伊朗，呼籲英國外交部要做出強硬回應。

美歐情報人員表示，伊朗是這起事故的主要嫌犯，他們的政府仍在尋求確鑿證據。另一位不具名的美國國防部官員則透露，襲擊者可能在行動中使用了無人機。伊朗電視台Al Alam TV在30日援引匿名知情人士消息指出，這是伊朗政府對敘利亞機場襲擊的報復行動，但伊朗並未就相關指控做出回應。

以色列新聞網站Ynet報導，油輪一共經歷了2次襲擊，中間間隔數小時，第1次的襲擊並未對「默瑟街號」造成傷害，但油輪的駕駛台在第2次襲擊中被擊中，導致2名船員死亡。自今年2月下旬以來，以色列和伊朗船隻屢次遭到襲擊，雙方相互指責襲擊是由對方發動的。

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