「默瑟街號」油輪阿曼外海遭襲釀2死　以色列指控是伊朗所為

▲「默瑟街號」油輪29日晚間在阿曼附近海域遭襲。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

英國海運公司「佐迪艾克」(Zodiac Maritime)證實,該公司負責運營的一艘油輪「默瑟街號」(Mercer Street),29日晚間在阿曼附近海域遭襲,導致2名船員死亡。目前襲擊油輪的嫌犯不明,「佐迪艾克」稱這是一起「海盜襲擊」,但以色列官方認為,這是伊朗策劃的一場襲擊。

綜合路透社與俄羅斯衛星通訊社報導,「默瑟街號」是一艘掛有利比里亞國旗、由以色列富豪歐佛(Eyal Ofer)旗下集團「佐迪艾克」負責運營的油輪,其船東是一名日本人。據「佐迪艾克」聲明指出,「默瑟街號」事發前正從東非國家坦尚尼亞的三蘭港(Dar es Salaam)駛往阿聯富吉拉(Fujairah),卻在阿曼度庫姆(Duqm)港口東北約280公里處遭襲。

Update on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/sRuuyvwLA8