不鼓勵用伊維菌素治新冠！律師威脅要起訴WHO專家　若告贏恐被判死

▲若史瓦米那尚被判罪，那她有可能會面臨死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）印度籍首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）過去曾在推特發文指出，WHO不建議醫界在臨床試驗以外的場合，嘗試使用伊維菌素（Ivermectin）來治療新冠肺炎。印度律師協會（IBA）隨後對她發出法律通知書，指控她的這番言論將導致民眾拒絕使用伊維菌素，並造成許多無辜的患者死亡。若史瓦米那尚真的被IBA控上庭並被判有罪，那她很有可能會面臨死刑或終身監禁。

▲史瓦米那尚曾在5月發文強調，WHO不建議人們使用伊維菌素來治療新冠肺炎。（圖／翻攝自推特／@doctorsoumya）

據印度媒體The Print報導，在這份長達51頁的法律通知書中，IBA指責史瓦米那尚的言論「非常不合情理」，認為她是在「淡化伊維菌素用於治療新冠的有效性，並企圖阻止醫界使用伊維菌素來預防新冠」。IBA也在通知書中使用相當激烈的措辭，批評史瓦米那尚濫用其WHO首席科學家的身份，來影響人們拒絕使用伊維菌素，讓未來可能獲得緊急使用授權（EUA）的疫苗「有機可乘」。

▲IBA對史瓦米那尚發出的法律通知書。（圖／翻攝自IBA官網）

IBA強調，史瓦米那尚此舉將讓越來越多患者死亡，因此他們援引印度刑法第302條、第304條、第88條等與謀殺罪相關的法律條文，要求史瓦米那尚為印度的新冠死者負責。根據相關法律條文，若史瓦米那尚真的被判有罪，那她很有可能會面臨死刑或終身監禁。史瓦米那尚隨後刪除了該推特帖文。

伊維菌素是用於抗寄生蟲的一種廉價藥物，它已被WHO列入治療數種寄生蟲疾病的藥物清單中，不過它用於治療新冠肺炎的有效性一直備受爭議。儘管不少醫師認為，伊維菌素可以被用在新冠的臨床治療中，但WHO和美國食品藥物監管局（FDA）皆未批准該藥物的使用，就連伊維菌素的生產商「默沙東」也表示，「沒有顯著證據顯示伊維菌素能有效治療新冠」。

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