快訊／美「體操女王」再退出跳馬、高低槓決賽！　還剩2項個人賽

▲美國「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）日前退出女子體操團體決賽、個人全能賽之後，31日再度宣布退出高低槓和跳馬決賽，後續將每日接受健康評估，衡量是否繼續參加自由體操和平衡木決賽。

美國體操協會（USA Gymnastics）31日宣布，經過醫療人員評估過後，曾奪下4面奧運體操金牌、現年24歲的拜爾絲，因心理健康狀況，退出了原定在8月1日舉行的高低槓和跳馬決賽。協會表示，她後續將每日接受健康評估，衡量是否繼續參加自由體操和平衡木決賽。

協會也提到，「我們仍然對拜爾絲感到敬畏（awe），她會繼續以勇氣和風度處理這種狀況，以及所有在這種意外狀況下挺身而出的運動員。」

拜爾絲是美國自1992年以來，首位在團體決賽、個人全能決賽、跳馬、高低槓、平衡木和自由體操決賽全部晉級的女性選手；她也在2016年里約奧運上，一舉拿下五面獎牌，包含團體、個人全能、跳馬和自由體操金牌和平衡木銅牌。

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