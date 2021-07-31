巴西電影資料館倉庫暗夜惡火！多部珍貴影片遭毀　導演：不是意外

▲巴西電影資料館暗夜惡火讓許多文化界人士心碎。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

巴西電影資料館（Cinemateca Brasileira）倉庫29日晚間屋頂突發大火，導致許多珍貴影片付之一炬，目前仍在清查評估損壞情況，聯邦警察也將調查火災原因和追究責任。SOS電影資料館工作小組督導格威爾茨（Roberto Gervitz）沉痛表示，「電影資料館最有價值的金子不是建築，而是滿載我們記憶的收藏。」



綜合外媒報導，本次慘遭祝融的倉庫位於巴西聖保羅市西區維拉里奧波迪納區（Vila Leopoldina），收藏有記錄巴西近60年電影歷史的4公噸文件，以及2500多支電影拷貝與極具歷史價值的舊電影設備。



巴西電影資料館現由聯邦政府負責管轄，過去曾在1957年、1969年、1982年和2016年都發生過火災，長達數十年來都有財務及行政管理問題，館藏保護情況不佳，2019年底與受託管理的社會組織「羅凱特．品圖教育傳播協會」（Acerp）合約到期後，未再續約並違法解雇40多名負責保護藏品的工作人員，導致狀況變得更糟。

Cinemateca Brasileira está pegando fogo!

Galpão localizado na Vila Leopoldina em SP existe desde 2011, e já sofreu com alagamentos em 2020. O local tem cerca de 200 filmes e há poucos meses trabalhadores da cinemateca denunciaram o abandono da instituição pic.twitter.com/fYMuEgwGSt — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 29, 2021

由於舊影片片基的透明塑膠主要為硝酸纖維素，遇熱可引發自燃，因此需要善加保存和定期檢查以預防火災。巴西電影資料館的前員工自數月以來就不斷警告，該機構因缺乏資金及長期行政問題，火災發生機率極大，缺乏保護機制則讓館藏暴露在風險中，然而聯邦政府始終毫無作為。據了解，聯邦政府在2018年援助該機構160萬美元，2019年援助140萬美元，2020年時甚至沒有任何資金。

Que tragédia, meu Deus! Incêndio na Cinemateca Brasileira. Quem pagará por este pavoroso crime contra a memória nacional? É o rastro de destruição deste governo genocida que mata brasileiros e destrói nossa história. Chega, chega! Fora criminosos!

pic.twitter.com/Q1LF7pgJMA — Ciro Gomes (@cirogomes) July 29, 2021

巴西電影資料館成立於1940年，前身稱為「聖保羅第一電影俱樂部」（Primeiro Clube de Cinema de São Paulo），旨在支持電影研究，但次年便遭獨裁政權的鎮壓機構關閉，直到5年後才成立第二個俱樂部，1956年成為非營利民間社團巴西電影資料館。



總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾在2020年表示將甄選新的民間社會組織管理電影資料館，但至今毫無下文。巴西導演克雷伯·曼東沙·費侯（Kleber Mendonça Filho）聽聞火災消息後表示，「火災發生前，巴西電影界就已多次請求援助，我20天前還曾在坎城談到這件事，但什麼也沒改變，這很顯然不是意外。」