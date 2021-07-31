「美西超級野火+豪雨」引爆土石流！108人整夜困公路

▲科羅拉多州因豪雨引發嚴重土石流，約有108人受困公路一夜才脫困。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

美國西部面臨熱浪和乾旱，導致火災季節提前來臨，許多地區因野火燒毀山林，嚴重影響水土保持。其中，70號公路格倫伍德峽谷（Glenwood Canyon）因豪大雨造成土石流引發坍方，約有108人受困一夜才脫困，所幸無人傷亡。

綜合外媒報導，科羅拉多州（State of Colorado）因一場豪大雨引發土石流，造成格倫伍德峽谷路段坍方，約有30輛車無法行駛出峽谷，直到搜救人員在碎石和泥土中挖出一條路，才讓他們得以脫困。

當地警方表示，約有108人受困在公路上一夜才脫困，其中有60至75人被迫在車裡過夜；另有29人受困在隧道中，所幸隧道中照明充足，讓搜救人員能順利在土石流中挖出一條路，協助他們脫離險境。

這場豪雨造成峽谷內約有10處土石流阻塞道路，甚至有部分地區被土石淹沒3至4公尺。由於有不少車輛滯留在公路上，因此當地救援隊試圖挖出一條道路，讓他們的車子能開出隧道。

據悉，這條公路是科羅拉多州最難修建的道路之一，由於野火燒毀的山林頻繁發生土石流，因此今年已發生多起公路封閉的事件。而野火所散發出的煙霧，也造成美國許多州發布空氣警報。