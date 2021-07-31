雜技高手6m高空失足！「360度旋轉設施」墜地骨折　驚悚影片曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州日前發生一起恐怖意外，一名雜技演員在一場市集上表演名為「命運之輪」（Wheel of Destiny）的特技時，不慎自20英尺（約6公尺）高的設施上墜落，狠狠摔在金屬設施上後墜地，現場觀眾的歡笑聲頓時變成尖叫聲，畫面相當驚悚。

綜合美媒報導，這起事件發生於麻州鱈魚角（Cape Cod），嘉年華表演團體Nerveless Nocks於21日前往法爾茅斯（Falmouth）一場鄉村式市集表演，23歲成員諾克（Cyrus Nock）卻在他擅長的命運之輪表演中失足。

影片中可見，諾克斯站在360度旋轉的設施上，在圓環上不時向前踏步、翻滾、跳躍，設施旋轉速度也持續加快，現場觀眾無不發出驚呼。未料表演經過約45秒，諾克疑似重心不穩，不慎自圓環上翻落，先是重摔在持續旋轉的設施另一端，被彈起後摔落地面，一旁表演團體的成員趕緊上前查看，現場驚恐叫聲四起。

▲ 現場有許多家長及小孩目睹意外。（圖／翻攝自YouTube／rand clips）

這起事件造成諾克肺部塌陷、三根肋骨斷裂、脊椎骨折和手肘脫臼，所幸沒有生命危險。他說明，表演時把腳放錯地方，左腳踏出圓環，才會導致意外，「我對那些看到這一幕的人、被迫目睹的小男孩和小女孩們感到抱歉。」

他23日出院時表示，儘管摔了這一跤，但他已經準備好重新開始表演，「只是背有點痛，但我感覺很好」，也有自信有了這次經驗，一樣的事件不會再發生，將視康復情形重拾他熱愛的演出。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast