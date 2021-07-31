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防止台灣不測！　日相菅義偉：藉日美同盟、協同東協應對

▲▼菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

▲菅義偉被問到日本未來將如何介入，防止台灣出現不測事態。（圖／路透社）

中央社

日本首相菅義偉30日被問及台海情勢時表示，為了保護日本的利益，將藉由日美同盟的遏止力，並與東南亞國家協會（ASEAN）志同道合國家合作的同時，進行應對。

日本政府30日傍晚在首相官邸舉行防疫對策本部會議，會中決議，適用「緊急事態宣言」的地區除東京都與沖繩縣外，再追加疫情嚴峻的首都圈3縣與關西地方的大阪府，總計6都府縣，從8月2日到8月31日止；原訂8月22日解除的東京都與沖繩縣，同步延長到8月31日。

菅義偉召開記者會進行說明。他表示，日本疫情擴大「與正在進行中的東京奧運沒有關係」，表示是因為傳染力更高的Delta變異株所致。

他也呼籲，為了減少人流，請民眾待在家中，從電視觀看奧運與帕運賽事。

《日本產經新聞》報導，記者會中被問到日本未來將如何介入，防止台灣出現不測事態。

菅義偉表示，日本對於台灣情勢，向來主張兩岸應透過直接對話和平解決，這是日本一貫的基本立場。

他並表示，不論是在日美首腦會談，或是G7的會談，對於台灣問題都顯示了相同看法，而且經過這次的會談，態度也更加明確。

菅義偉並重申，日本與台灣繼續維持非政府間實務關係的基本方針並未改變，但為了保護日本的利益，將藉由日美同盟的遏止力，並與東南亞國家協會（ASEAN）志同道合國家合作的同時，進行應對。

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