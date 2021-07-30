南韓前柔道國家代表性侵學生！車上強脫褲「硬上10次」...6年定讞

▲南韓前柔道國家代表隊王機春涉嫌性侵2名女學生。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前柔道國家代表隊成員王機春（왕기춘）曾在2008年北京夏季奧運時摘下銀牌，一度為南韓柔道界的明日之星，豈料2017至2019年時在自家、車上，以及其經營的柔道館內多次性侵2名未成年女徒弟，遭到大韓柔道會永久除名，昨（29）日更被以違反青少年保護法而遭大法院（最高法院）宣判6年有期徒刑定讞。

根據韓媒《中央日報》，南韓大法院3部主審法官安哲相（안철상）於29日維持一、二審的判決，以涉嫌違反青少年保護法（權力型性侵）的罪名，宣判王機春有期徒刑6年定讞，儘管王機春在法庭上不斷主張被害者也同意發生性關係，不過法官卻認為王機春利用身為教練的權勢與身材上的優勢，強迫被害者發生性關係。

報導指出，王機春2017年2月26日在自己經營的柔道館內，性侵當時年僅17歲的女學生A某，2019年2月將魔爪轉移至另名女學生B某，不過性侵未遂，同年8月至2020年2月，以「買漢堡給妳吃」、「幫我做家事」等理由呼叫B某至家中或車上強制發生10次性關係。

法官表示，由於被害者擔憂自己的身份遭外洩，因此時時刻刻處於高度恐懼之中，且患有睡眠障礙、社交障礙等。

隨著大法院宣布其6年徒刑定讞，依據南韓《體育人福祉事業規定》第19條的規定，王機春自此喪失摘銀所保障的領取體育年金資格。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast