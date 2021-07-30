洛杉磯26%新確診「打過疫苗」！　官員揭1關鍵：保護力發揮效用

▲洛杉磯郡7月1日至16日總計通報1萬3598起確診病例，其中有3592人已經完整接種疫苗，約佔26%。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國Delta確診個案數持續攀升，加州洛杉磯郡衛生部門表示，翻開7月1日至16日疫情統計，約有26%是完全接種疫苗者。官員強調，隨著打疫苗的人增加，完全接種者染疫的狀況未來也將持續出現，但這些人的病情基本上並不嚴重，症狀就像得了重感冒一樣，無需住院，「疫苗已在洛杉磯郡發揮預期中的作用」。

綜合華盛頓觀察家報、紐約郵報等報導，在美國推行大規模新冠疫苗接種後，目前約有69.3%成年人至少接種過1劑疫苗。只不過，自上月以來，完全接種疫苗族群之中，染疫人數略有上升。

洛杉磯郡7月1日至16日總計通報1萬3598起確診病例，其中有3592人已經完整接種疫苗，約佔26%。

該郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）說明，隨著越來越多人打疫苗，完全接種者染疫的狀況也將增加，特別是在更具傳染力的Delta病毒出現後，接觸感染風險也上升。

不過，費瑞進一步解釋，這群打過疫苗的確診者病情都不嚴重，主要症狀就像重感冒一樣，沒有到要送急診的程度，需要接受住院治療的人不到0.01%，「這讓我們確信，疫苗已經在洛杉磯郡發揮預期中的作用。」

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