女鄰居半夜尖叫！他破門撿起地上「按摩棒」打跑歹徒　驚：超耐用

記者吳美依／綜合報導

外國網友艾許（Ashe Wilson）半夜聽見鄰居蘿絲瑪莉（Rosemary）驚聲尖叫，趕緊破門而入，竟發現一名陌生男子爬窗闖入，立刻與對方扭打成一團。他在對峙過程中，趁機將掉落在地上的按摩棒撿起來當成「武器」，最後成功打跑歹徒，事後忍不住驚呼，按摩棒真的「超級耐用」。

《每日星報》報導，蘿絲瑪莉睡到一半，突然被巨響驚醒，竟是一個陌生男子從窗戶爬進來，而且疑似頭部著地，撞得滿頭血，「他對我大吼一些關於炸彈的事情，然後渾身是血爬上床，繼續大吼，不願離開」。她被纏住後，嚇得尖叫求助，直到艾許解圍，才有辦法趁機脫逃。

▲艾許拿起蘿絲瑪莉的按摩棒擊退歹徒。圖片已經黑白處理。（圖／翻攝自YouTube／Crime Scene Cleaning）



艾許與女友本來也在睡覺，但被驚叫聲吵醒後，立刻意識到蘿絲瑪莉可能出事了，「我只穿著內褲就跑出去，把門撞開，然後大喊『這他X的是怎麼回事？』」他表示，「當時離我最近的東西就是地上那根『魔法棒』，我拿起來（往歹徒身上）打了好幾次，把他趕出房子，剩下的一切就交給警察了」。

蘿絲瑪莉表示，她看見鄰居拿著自己的按摩棒狂揍歹徒，內心感到五味雜陳，心想「我的天啊，艾許，那個超貴的，可以拿別的東西打嗎？」，但一想到艾許是為了拯救自己的性命，便立刻拋開原本的想法，「還是讓他繼續打吧」。

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