柔道銀牌不甩東奧「外出禁令」　深夜遊東京鐵塔還跟女粉合照

▲喬治亞2名柔道選手疑似違反選手村規定，擅自外出觀光。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京奧運為了防止疫情擴散，因此全面禁止各國代表隊、大會工作人員以及媒體記者外出，沒想到卻傳出有2名喬治亞代表隊的柔道選手27日深夜不顧防疫規定，偷偷外出，還跑到東京鐵塔觀光，隨後更跟女粉絲合照，整件事因此曝了光。東奧組委會30日坦承已經看到相關報導，目前正在針對特定選手進行調查。

根據《每日新聞》報導，喬治亞代表隊的2名男子柔道選手27日深夜偷偷搭乘計程車離開集訓地點，跑到東京鐵塔附近遊玩。然而東奧組委會早就祭出嚴格的防疫規定，禁止奧運相關人員前往住宿地點、練習會場以及比賽會場以外的地方，同時禁止外出觀光與飲食，違者可能會被取消出賽資格。

報導指出，涉嫌違反防疫規定外出觀光的是來自喬治亞代表隊的2名柔道選手，而兩人都獲得銀牌，雖然並未點出選手姓名，不過根據相關線索，幾乎已經可以鎖定報導中的2人正是喬治亞代表隊柔道男子66公斤級選手馬爾格韋拉什維利與男子73公斤級的沙夫達圖阿什維利。

東奧組委會宣傳負責人30日表示，已經看到該篇報導，目前正在介入調查，釐清該選手是否真的違反防疫規定，才能決定後續處置。另外，東京奧運30日新增27例確診，其中有3人是選手，累計確診共225人。

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