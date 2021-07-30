Delta患者可以1傳9！傳播力和水痘一樣　打完疫苗鼻喉仍有大量病毒

▲美國CDC發現，已完整接種疫苗的人仍有可能在染疫後傳播Delta病毒，因此建議所有民眾在室內戴口罩，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

受Delta變種病毒入侵影響，全美各地確診數迅速攀升，也讓疫情更加嚴峻。美國疾病管制與預防中心（CDC）最近曝光一份內部文件，顯示Delta變種病毒顯然會比新冠原病毒帶來更嚴重的疾病，傳播速度也和水痘一樣快，甚至還能突破免疫防線，讓完全接種者傳染Delta病毒的速度與未接種者相同。

據《華盛頓郵報》、《紐約時報》和CNN報導，CDC最近曝光的一份內部文件顯示，Delta變種病毒在人們呼吸道中所產生的數量比感染Alpha變種病毒的患者高出10倍，而Delta在人體內的病毒數量則是原病毒的千倍。即使人們已完成疫苗接種，但他們一旦感染Delta病毒，鼻喉仍會帶有大量病毒，而且如果已接種疫苗民眾的免疫防線被突破，那他們與未接種疫苗的人感染和傳播Delta的程度無異。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，這種現象與新冠原病毒不同，因為原病毒的患者在接種疫苗後，就無法將病毒傳染給其他人，不過截至7月24日的數據顯示，美國1.62億已接種疫苗的人群中，每週約有3萬5000人受感染，顯示已完成疫苗接種的民眾仍有可能感染Delta變種病毒，並且有可能和未接種疫苗者一樣，將Delta變種病毒傳染給其他人。

CDC的報告顯示，新冠原病毒的傳染力和普通感冒差不多，平均1個受感染者會將病毒傳染給另2個人，但Delta變種病毒的傳染力已超越伊波拉，每個感染者平均會感染8至9個人，傳播速度就和水痘一樣快。這種傳染性被稱之為RO，瓦倫斯基表示，「世界上RO值介於8到9之間的病毒並不多」，但顯然Delta是其中之一。

此外，報告也顯示，Delta變種病毒比新冠原病毒更容易引起嚴重的疾病，儘管新冠疫苗可以預防90%以上的嚴重疾病，並將死亡風險降低10倍、感染風險降低3倍，但在預防感染或傳播方面可能不太有效，導致人們在接種疫苗後仍出現許多突破性感染（Breakthrough Infection）和社區傳播的案例。

為此，CDC特別在27日發布了新的戴口罩規則，建議住在變種病毒傳播率高地區的完全接種者，在室內戴上口罩，尤其是在學校，更應該不論是否打完疫苗，人人都戴口罩，以保證無法打疫苗的12歲以下兒童，不會被傳染新冠肺炎。

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