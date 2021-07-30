快訊／東奧開幕才1週！日本「首都3縣+大阪」宣布緊急事態至8／31

▲日本新冠疫情再度升溫，當局宣布自8月2日起，埼玉、神奈川、千葉以及大阪等地區再度進入緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本疫情持續蔓延，29日通報1萬110例確診，光是東京就佔3865例，分別創下新高。當局決定自8月2日起，針對首都圈3個縣埼玉、千葉、神奈川以及大阪再度宣布緊急事態宣言，期限至8月31日，而北海道、石川、兵庫、京都以及福岡等5個地區也將進入「蔓延防止重點措施」。而原本就已經處於緊急事態宣言的東京與沖繩則會繼續延長。

根據《日本放送協會》報導，日本政府上午召集傳染病專家舉辦「基礎對策方針分科會」，並由經濟再生大臣西村康稔報告目前最新疫情，其中特別提到日本全國的單日新增在29日首度突破1萬大關，而首都東京都的確診數也來到3865人，創下疫情爆發以來的新高，除此之外，大阪的醫療資源也陷入緊繃，因此希望能夠針對首都圈3個縣以及大阪實施更嚴格的封鎖措施。

日本當局稍早召開對策本部會議，正式拍板針對埼玉、千葉、神奈川以及大阪宣布緊急事態宣言，而北海道、石川、兵庫、京都以及福岡等5個地區也將進入「蔓延防止重點措施」。此次實施「蔓延防止重點措施」地區的餐飲業者將會被要求禁止提供酒類飲料給民眾。

另外，原定於8月22日解除緊急事態宣言的東京與沖繩則是繼續延長至31日。西村康稔表示，希望民眾可以配合防疫，盡可能減少跨縣市的移動，如果真的必須要移動，務必採取小規模且分散的方式，另外也要積極接受檢測。

首相菅義偉稍晚將會召開記者會對外說明延長緊急事態宣言與新增實施對象地區的原因。

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