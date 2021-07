她光天化日遭前男友「拖下車斬首」…屍體丟路邊！　目擊影片狂傳

▲55歲的賽耶(America Mafalda Thayer)遭男友拖下車斬首。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國明尼蘇達州一名女子日前在光天化日之下,在馬路旁遭前男友拖下車殺害,頭部甚至被直接砍斷,手段相當兇殘,行兇畫面也在社群媒體曝光。

綜合外媒報導,明尼阿波里斯市(Minneapolis)沙科皮警局(Shakopee Police Department)在28日下午2時30分左右接獲報案,在一處十字路口發現一具「無頭女屍」倒臥在血泊中,頭顱則在車輛旁,並確認死者為現年55歲的賽耶(America Mafalda Thayer)。警方在附近的巷子垃圾桶內發現一把大刀、沾滿血的襯衫和鞋子。

Minnesota woman (My Pillow employee) was beheaded in broad daylight by boyfriend Alexis Saborit, who was previously convicted of domestic assault.https://t.co/0eqJcD8h4R