絕美泳照狂吸9萬讚！　奧運難民隊「蝶式女神」感謝文：不會放棄

▲23歲的馬蒂妮（Yusra Mardini）本屆東奧失利無緣晉級，但仍發布美照（右圖）感謝大家。（圖／翻攝Instagram帳號yusramardini）



記者吳美依／綜合報導

東奧難民代表團23歲游泳選手馬蒂妮（Yusra Mardini）二度參加奧運，24日卻在女子100公尺蝶式預賽失利，無緣晉級。儘管如此，她仍在Instagram發布一張練習側拍照，並且感謝各界的關心與支持，「難民不會輕易放棄，即使經歷艱難旅程，也會繼續追夢」，美麗又勇敢的姿態吸引9萬多名網友按讚。

馬蒂妮發文感謝奧委會、難民隊以及所有支持者，「我收到的訊息非常溫暖，給了我很大力量。我很自豪能夠代表全球8000萬名難民，透過從事自己熱愛的事情，傳遞希望的訊息」。

馬蒂妮出生於敘利亞，為了逃離戰火，2015年與妹妹流亡歐洲，船隻卻因超載而壞掉，2人與其他難民拖著沉重橡皮遊艇長達3個半小時，才抵達希臘列士波斯島（Lesbos）。她如今定居德國，2016年、2021年二度代表難民隊出席奧運，本屆甚至成為旗手，忍不住在社群媒體上表示，「我無法用言語形容舉起奧運會旗幟並且代表難民隊的感受」。

▲馬蒂妮希望拿到德國護照，繼續念書，並且成立游泳學校。（圖／翻攝Instagram帳號yusramardini）

《德國之聲》報導，馬蒂妮如今是聯合國難民署（UNHCR）大使，曾獲教宗接見，個人書籍與電影計畫都在進行中，甚至被美國《時人》雜誌選為「改變世界的25名女性之一」。她談到自身經歷時說，「我想要且必須一次次地講述這個故事，或許能夠幫助人們獲得勇氣」。

馬蒂妮可能是最後一次參加奧運，她說，雖然這次沒有游出理想成績，但一切還沒結束，依然非常期待未來，「我想要拿到德國護照、讀書，並且成立一所游泳學校」。

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