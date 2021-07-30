疫苗用不完被丟掉！美近半人口拒接種　醫崩潰：明明可以戰勝病毒

▲美國新冠疫情重燃，但全國仍有近半數人口不願接種疫苗，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國的大規模疫苗接種計劃正如火如荼進行中，不過受到Delta變種病毒的影響，社區感染率卻節節上升。然而，即使政府不斷呼籲人們配合接種，全國仍有近半數人口還是堅持不接種疫苗，讓醫護人員大動肝火，因為國家明明有能力戰勝這種病毒，卻因為人們拒絕接種而一再落敗。

據彭博社報導，相對於1年前對新冠認知不多而產生的無助感，如今醫護人員已對這個可怕的病毒有了一定的了解。然而，即使現在的死亡率已逐漸減少，但醫護卻感到更沮喪和憤怒，因為他們發現，人們不願意配合政府的防疫政策，讓國家遲遲無法在這場戰爭中交出漂亮的成績單。

隨著Delta變種病毒入侵美國，該國如今有90%的地區感染率劇增，疫情再次進入另一個黑暗新階段。然而，全國目前只有53%的人口已完成疫苗接種，而且接種率自4月底以來就不斷下滑，以至於全美疫苗接種率最低的密西西比州有將近1/4的疫苗未被使用，甚至有很多州的疫苗都在使用了一點點之後就被扔掉了。

亞利桑那州立大學公衛法律和政策中心主任霍奇（James Hodge）指出，「美國有的是自救的方法和工具，但人們卻選擇不用，那我們的國家還能付出多少精力和成本來拯救更多的生命呢？我們如今面臨的是一種非常不同的流行病，我很沮喪、很生氣，因為在接下來的1、2個月內，我們將看到一些人不必要地死去。」

▲為了搶救新冠病患，醫護過去1年已承受過多的工作量，壓得他們喘不過氣來。（圖／達志影像／美聯社）

研究人員梅森（Christopher Mason）也表示，接種率較低的州也出現了病毒檢測能量不足的問題，這使得檢測病毒基因序的變化更加困難，「在那些最需要了解病毒如何變異的地區，我們掌握的信息卻最少」。

民眾不願意接種疫苗不止造成疫情爆發，也讓醫護人員感到心灰意冷，甚至決定離開醫療界。梅森指出，他的同事們在過去1年間已被龐大的工作量壓垮，但如今有了疫苗，人們卻不願意接種，「這是一種不尊重」，「大家都很清楚我們有辦法預防病毒，但他們卻說『不必了，謝謝』，這讓醫護人員感到非常憤怒」。

報導稱，除了抗拒接種疫苗外，美國的篩檢量也正逐漸減少，而且在政府要進行大規模接觸者追蹤時，民眾也不想和政府合作。密蘇里州公衛卓越中心執行主任瓊斯（Larry Jones）表示，「當我們打電話問民眾『你被感染了嗎』的時候，他們就會立刻掛掉電話。」瓊斯表示，他對民眾十分失望，「如果人們願意跟我們合作，接種疫苗並採取嚴格的防疫措施，我們就有能力應對這樣的大流行」。

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