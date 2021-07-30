　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捕獲野生「海綿寶寶+派大星」！專家曝1殘酷真相：根本無法當朋友

▲▼美國海洋科學家在大西洋海底發現真實版《海綿寶寶》。（圖／翻攝自美國國家海洋與大氣管理局）

▲科學家意外在深度大約1.6公里處發現熱門卡通「海綿寶寶」及「派大星」的真實版身影。（圖／翻攝自美國國家海洋與大氣管理局）

實習記者周依儒／綜合報導

美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）日前在大西洋進行探測時，意外在深度大約1.6公里處，發現一顆黃色海綿和粉色海星，兩者超萌同框的畫面，就像是知名卡通「海綿寶寶」及「派大星」的真實版，畫面十分有趣。

根據《Changing America》報導，發現這幕有趣畫面的NOAA潛水員克里斯托弗（Christopher Mah），興奮在推特上分享這樣照片，「（笑）我通常會避免這些參考根據...但WOW！這根本是真實版的海綿寶寶和派大星啊！」他也補充，海綿寶寶和派大星就在海底約1885公尺深處，「這樣的發現的確很有趣，可以和標誌性的卡通人物圖像、顏色媲美。」

克里斯托弗也表示，他是一名專門研究海星的生物專家，通常流行卡通人物的顏色都很鮮豔，也比現實生活中的物種更為誇張，大多數對海綿寶寶和派大星的描述都是不太正確的，因為深海中發現的海綿幾乎都是橙色或白色，而非黃色，也不會像海綿寶寶一樣是完美的四方形，像圖片中的黃色海綿是「Hertwigia屬」。

克里斯托弗說，右邊的粉色海星則是「Chondraster屬」，通常都是暗粉色、白色，很少像圖片中這麼亮的粉色，可惜的是，派大星「Chondraster」是食肉動物，喜歡吃海綿，牠們五隻手臂上都有微小的吸盤，用來移動和補食，可以附著在其他生物上並吃掉牠們，兩者在現實生活中根本無法當好朋友。

ET快訊
西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看
LIVE／戴資穎要上場了！　高雄戴爸領軍加油
戴資穎八強賽「強碰宿敵」依瑟儂！　戴爸領好友齊聲喊加油
說好戴資穎4點半上場！他開電視愣「印度vs日本」　最新出場時
準備上場！戴資穎對決泰國依瑟儂　力拼4強門票
參加「台北X men趴」1傳4　高雄特殊交友圈感染源找到了
歹徒持刀搶劫！女店員抄起「45cm陽具」狂甩趕跑
疫苗用不完被丟掉！「這國家」半數人拒接種　醫生崩潰
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女嬰餓壞爆哭...愛犬靠近秒安靜！新手媽見監視器「暖心1幕」噴淚

目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

訓練中「遭金屬球爆頭」！19歲鏈球少女奧運夢碎　昏迷3月病逝

露營遭飢餓熊攻擊！3男目睹好友慘被啃食　赤腳狂奔7小時逃命

進賭場先玩拉霸！幸運男花1美元爽中1930萬　破16年來最高額彩金

女鄰居半夜尖叫！他破門撿起地上「按摩棒」打跑歹徒　驚：超耐用

9.4萬人未經判刑就被關！墨西哥9月中將釋千名囚犯　放人3條件曝光

金正恩罕見「未提核武」！軍事會議放緩態度　可望明年2月會文在寅

柔道銀牌不甩東奧「外出禁令」　深夜遊東京鐵塔還跟女粉合照

她光天化日遭前男友「拖下車斬首」…屍體丟路邊！　目擊影片狂傳

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

進賭場先玩拉霸！幸運男花1美元爽中1930萬　破16年來最高額彩金

女鄰居半夜尖叫！他破門撿起地上「按摩棒」打跑歹徒　驚：超耐用

9.4萬人未經判刑就被關！墨西哥9月中將釋千名囚犯　放人3條件曝光

金正恩罕見「未提核武」！軍事會議放緩態度　可望明年2月會文在寅

柔道銀牌不甩東奧「外出禁令」　深夜遊東京鐵塔還跟女粉合照

她光天化日遭前男友「拖下車斬首」…屍體丟路邊！　目擊影片狂傳

Delta患者可以1傳9！傳播力和水痘一樣　打完疫苗鼻喉仍有大量病毒

快訊／東奧開幕才1週！日本「首都3縣+大阪」宣布緊急事態至8／31

開棺復活影片曝！親友驚見「屍體還在動」嚇壞　狂做CPR果真救活

「寄生雙胞胎」在胃裡！女嬰出生急開刀取出　醫驚：已長出心臟

先探／二極體、MOSFET景氣明朗

理財周刊／MCU漲價一波又一波

疫情壓力打亂生活節奏！5種方法擺脫「片段式睡眠」　一覺到天亮

傳奇攝影大師蒂姆．沃克奇幻時尚之旅　奇美博物館登場

西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看

船帆石、小灣Ready！墾丁首波5沙灘即日起有條件開放

先探／資金往哪　行情就在哪

先探／航太股的宇宙夢

指考公民法律佔1／3　時事題組「以核養綠、核四」都考到

路迦生醫財報出爐！去年合併營收達1.8億元、年增約18.65%

郭婞淳澄清教練舉動也無法滅火　律師揪賽後1幕：怎麼看都像藉機

國際熱門新聞

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

和人妻啪啪被詛咒！他GG縮水剩5cm

深蹲摔出愛！正妹火速約會天菜男神　「床照曝光」百萬人瘋傳

女選手魔性大喊「馬英九」　影片曝光

東京奧運「3個代表團」不能用國家名稱

女友房間出現神秘粉毛巾　他驚：行動AV車拍攝紀念！

奧運選手超愛咬金牌　原因曝光！

奧恰洛夫將戰林昀儒　德教練：這場仗很硬！

即／日本首都3縣+大阪宣布緊急事態至8／31

奧運前9個月才會游泳！他游出「史上最慢成績」

杜特蒂狂言：沒打疫苗就不准出門

疫苗用不完被丟掉！美近半人口拒接種醫崩潰

更多熱門

相關新聞

好療癒！美國發現真實版《海綿寶寶》

好療癒！美國發現真實版《海綿寶寶》

美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）的科學家使用遠端操作設備，探索大西洋深海棲息地，而27日科學家在深度大約1.6公里處，發現黃色海綿動物與粉色海星同框的驚奇場景，讓研究員忍不住發文笑稱，這根本是真實版的卡通《海綿寶寶》。

神還原海綿寶寶「美味蟹堡」成功

神還原海綿寶寶「美味蟹堡」成功

家門「地獄級鹹魚味」！她一見真兇：對不起鄰居

家門「地獄級鹹魚味」！她一見真兇：對不起鄰居

《海綿寶寶》「珊迪」單飛推獨立電影

《海綿寶寶》「珊迪」單飛推獨立電影

蘭芝 X Brunch Brother厚厚香腸嘴讓人難以錯過

蘭芝 X Brunch Brother厚厚香腸嘴讓人難以錯過

關鍵字：

海綿寶寶派大星NOAA海綿海星

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

【心內話】仙女下山來送餐

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面