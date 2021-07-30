「寄生雙胞胎」在胃裡！女嬰出生急開刀取出　醫驚：已長出心臟

▲以色列一名女嬰胃裡出現不完全胚胎。（圖／翻攝阿蘇塔醫療中心）

記者吳美依／綜合外電報導

以色列阿什杜德（Ashdod）發生一起「寄生雙胞胎」的罕見案例，醫師們驚訝地發現，一名女嬰才剛出生，胃裡竟有一個不完全胚胎，且已發育出一顆心臟和一些骨頭。他們從未見過類似案例，但仍決定緊急開刀取出，幸好手術順利，最後嬰孩與母親皆平安出院。

阿蘇塔醫療中心（Assuta Medical Center）婦產科主任醫師葛洛柏斯（Omer Globus）表示，女嬰在媽媽懷孕末期產檢時，就被發現胃部增大，出生後接受超音波與X光檢查，才發現胃裡竟有胚胎。他說，「這是胎兒發育過程的一部分」，但本案例胚胎發育並不完全，與大眾想像中的胚胎可能不太一樣。

《紐約郵報》等外媒報導，「胎中胎」（fetus in fetu）指的是健康嬰兒體內出現另一個不正常雙胞胎的罕見情況，大約每50萬名新生兒才出現1例；雖然科學家尚不清楚確切原因，但推測可能是母親一開始懷上雙胞胎，但其中一個胚胎卻遭另一個胚胎吸收，而不完全發育的胚胎則被稱為「寄生雙胞胎」（parasitic twin）。

德國百靈電動牙刷 下殺5.1折必搶

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast