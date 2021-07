為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧官方揭製作原料：別再咬了

▲英國跳水王子戴利(左)和馬提李(右)組合26日奪得2020東奧男子雙人10米跳板奪金,2人接受頒獎時都咬了獎牌。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/編譯

奧運選手獲勝後,嘴咬金牌站在台上,已經成為深植人心的經典畫面;2020東奧許多運動員也這麼做,官方甚至為此特地發文表示,「獎牌是從日本民眾捐贈的回收電子設備製作而成,無法食用」。國際奧林匹克歷史學家協會主席瓦萊琴斯基(David Wallechinsky)認為,這個姿勢可能是為了滿足媒體的要求。

東奧官方推特帳戶發文,揭露獎牌原料,並且幽默寫道,「我們想要正式證實,2020東奧獎牌無法食用……你們沒有必要咬下去,但我們知道,你們還是會這麼做的」。

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!



Our medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.



So, you don't have to bite them... but we know you still will #UnitedByEmotion