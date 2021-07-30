為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧官方揭製作原料：別再咬了

▲英國跳水王子戴利（左）和馬提李（右）組合26日奪得2020東奧男子雙人10米跳板奪金，2人接受頒獎時都咬了獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

奧運選手獲勝後，嘴咬金牌站在台上，已經成為深植人心的經典畫面；2020東奧許多運動員也這麼做，官方甚至為此特地發文表示，「獎牌是從日本民眾捐贈的回收電子設備製作而成，無法食用」。國際奧林匹克歷史學家協會主席瓦萊琴斯基（David Wallechinsky）認為，這個姿勢可能是為了滿足媒體的要求。

東奧官方推特帳戶發文，揭露獎牌原料，並且幽默寫道，「我們想要正式證實，2020東奧獎牌無法食用……你們沒有必要咬下去，但我們知道，你們還是會這麼做的」。

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!



Our medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.



So, you don't have to bite them... but we know you still will #UnitedByEmotion — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021

各大運動賽事都常見獲勝運動員「咬獎牌」的畫面，網球巨星納達爾（Rafael Nadal）也以招牌動作「咬獎盃」聞名。瓦萊琴斯基向CNN表示，這儼然已經成為「攝影師著迷的動作」，「他們將此視為標誌性鏡頭，或者可以販售出去的作品。我不認為運動員們是自願這麼做的」。

東奧其他運動員也想出有趣方法保存獎牌，英國跳水王子戴利（Tom Daley）26日摘下男子雙人10公尺跳水金牌，他利用疫情封鎖期間學會的鉤針編織技巧，織出一個金牌專屬小袋子「防止刮傷」。斯洛維尼自行車選手亞羅格里奇（Primoz Roglic）在男子單人計時賽奪金，他坦言拿到獎牌時有點訝異，「它實際上蠻重的，但也很漂亮」。

▲在東奧自行車女子單人計時賽的頒獎典禮上，來自荷蘭的金牌得主范．福洛騰（Annemiek van Vleuten，中）也咬了金牌。（圖／路透）



美國職業足球後衛拉姆蓬（Christie Rampone）透露，她都把獎牌藏在家中鍋碗瓢盆裡，因為幾乎沒有人會翻開廚具找東西。美國游泳巨星「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）把2008年北京奧運贏得的8面金牌放在旅行化妝包裡，然後再用一件灰色T恤包起來，他目前一共獲得28枚奧運獎牌，因此肯定還有其他收納方式。

另一些運動員卻沒有留住獎牌，烏克蘭世界重量級拳王克里契科（Wladimir Klitschko）以100萬美元售出1996年亞特蘭大奧運金牌，並將收入捐給他和兄弟創立的慈善機構「克里契科兄弟基金會」，協助母國貧窮兒童獲得教育與體育培訓。美國泳將歐文（Anthony Ervin）在eBay上賣掉2000年雪梨奧運金牌，並將所得捐給2004年南亞海嘯倖存者。

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