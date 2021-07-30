選手為奪牌苦練...血管淪「肥腫蚯蚓」爬滿小腿！辛酸血淚史曝光

▲菲律賓女子舉重選手迪亞斯為該國在東奧奪下首面金牌，然而她其實在練習過程中，手部長滿繭、水泡。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年全球最盛大的體育盛事－東京奧運，正如火如荼舉行中，各國好手齊聚一堂拼搏的畫面，振奮了力抗疫情、處於低迷的全球觀眾。然而台上一分鐘、台下十年功，即便奪牌只有一瞬間，卻往往需要耗費長時間做準備，長年積累的運動傷害使運動員遍體鱗傷，腳掌出現皺摺、雙手長滿繭、脊椎出現嚴重變形、舉重時慘遭壓傷等。

英媒《每日郵報》就在近日報導中羅列出運動選手們在長年累用的訓練下所受到的「運動傷害」，美國職業自行車選手因卡皮耶（George Hincapie）賽後被粉絲拍到腿部血管出現驚人腫脹的畫面，荷蘭奧運游泳冠軍范德維登（Maarten Van Der Weijden）則在完成163公里游泳比賽後腳掌上長滿皺紋，而菲律賓舉重選手迪亞斯（Hidilyn Diaz）儘管在東奧奪金，手掌卻長滿水泡。

▼英國划船運動員Alex Gregory連續在奧運獲得多面金牌，但在長時間戴手套後出現皺紋。（圖／翻攝自推特）

▲荷蘭奧運游泳冠軍Maarten Van Der Weijden在某慈善募款賽事中55小時內游完163公里，腳掌滿是皺紋。（圖／翻攝自Twitter@mvdweijden）

▼美國自行車選手因卡皮耶在環法自行車賽後小腿靜脈腫脹，這是因選手踩踏板時向小腿施加巨大壓力。（圖／取自imgur）

▲加拿大體操選手Ellie Black於2014至2015年世界排名第2，但她的手也因長年累月的練習而受傷。（圖／翻攝自推特）

▼美國論壇Reddit有網友表示，這是體操運動員在做體操時脊椎的X光片。（圖／翻攝自Reddit）

▲菲律賓女子舉重選手迪亞斯手掌長滿繭、水泡。（圖／翻攝自推特）

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